Vítor Pereira "trai" Corinthians, irrita dirigentes e surpreende empresários

Vítor Pereira disse ao Corinthians que não assumiria outro clube no Brasil, mas está prestes a ser anunciado no Flamengo

A negociação encaminhada entre Vítor Pereira e Flamengo está incomodando demais pessoas fortes do Corinthians. O clube do Parque São Jorge se sente “traído” com a escolha do treinador de se juntar a um outro clube brasileiro.

Isso porque Vítor Pereira se despediu do Corinthians alegando “motivos familiares”, entre eles um problema de saúde com a sua sogra. Além disso, VP e a diretoria faziam questões de trocar elogios públicos, principalmente quanto ao bem-estar de trabalho no dia a dia corintiano.

Após se despedir do Corinthians, Vítor Pereira garantiu à ESPN que não treinaria outro clube no momento, e cuidaria de sua família: “Não vou para clube nenhum, não vou para canto nenhum. Vou para casa, tenho de ajudar a estabilizar um pouco o processo da doença da minha sogra, que está a viver na minha casa. Por isso tenho que voltar para lá. Queria ficar aqui, mas não posso. O dia a dia do Corinthians é de tranquilidade. Toda a gente me apoiou, grande amizade com o presidente. Nunca tive problemas, de vez em quando inventam coisas mas nunca tive problemas”.

A decisão de Vítor Pereira surpreendeu até mesmo grandes agentes do futebol. Um desses, ajudou o Corinthians a contratar o português no começo do ano e classificou a ida ao Flamengo como uma “situação doida”.

Por outro lado, o único membro da diretoria corintiana a se pronunciar até o momento foi Herói Vicente, diretor jurídico do clube. No Twitter, fez um forte desabafo: “Desonestidade intelectual é desonestidade na realização de atividades intelectuais, como pensamento ou comunicação. Exemplos são: a defesa de uma posição que a pessoa sabe ou acredita ser falsa ou enganosa;”.

Uma antiga declaração de Vítor veio a tona em algumas conversas. Em maio, o treinador declarou que “sairia correndo” do Corinthians para treinar o Liverpool, da Inglaterra. A situação com o Flamengo foi considerada parecida, tendo em vista todas as alegações ao deixar o Timão.

Dentro do Corinthians, a resistência para treinadores estrangeiros já era grande. Com essa possível, e quase certa, “traição” de VP, a situação deve ficar ainda mais complicada.