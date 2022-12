Como o Corinthians tenta virar a página Vítor Pereira, de falas de presidente a contratação de Lázaro

Duilio Monteiro Alves falou diretamente sobre Vítor Pereira em entrevista de reapresentação do Timão para 2023



O Corinthians parece ter colocado um ponto final na situação de Vítor Pereira no clube. O treinador português aceitou oferta do Flamengo, quando justificou ao Timão que cuidaria da sogra e não trabalharia por um período… ele mentiu, como disse Duilio Monteiro Alves.

Desde a saída de VP e o iminente acerto com o Flamengo, a torcida corintiana estava ansiosa por um comunicado da diretoria. A resposta demorou e só veio nesta quarta-feira (14), em entrevista coletiva, quando o presidente do Corinthians falou bastante sobre o seu “ex-irmão” português e assumiu de forma pública que foi enganado por Vítor Pereira: “O errado não sou eu. Ele mentiu e eu fui enganado, é isso.” Também atacou o caráter do treinador, dizendo que, apesar de se dizer educado, teve uma educação que “não forma caráter”.

Duilio agiu da forma que grande parte da Fiel Torcida esperava. Além de falar o que tinha que falar sobre VP e seu caráter, também fez questão de fazer a mea culpa e assumir que foi enganado. Nas redes sociais, a maioria dos torcedores elogiaram a postura do presidente em relação ao ex-treinador do clube e, obviamente, concordaram com a falas.

Assim como Andrés Sanchez, ex-presidente do clube, Duilio também eximiu o Flamengo de qualquer culpa no negócio. De acordo com os cartolas, o rubro-negro do Rio contratou um técnico sem vínculo profissional e uma espécie de “traição” entre os clubes sequer deve ser considerada.

Já sobre Fernando Lázaro, Duilio mostrou muita confiança no seu novo treinador. De forma sutil, o presidente fechou dizendo que o profissional não é uma aposta e que já conhece o clube, além de fazer uma comparação com Lionel Scaloni, treinador da Argentina: “O Fernando tem mais de 20 anos de Corinthians, fez toda a parte de análise de desempenho, foi crescendo na profissão. Trabalhou com grandes técnicos como auxiliar. Não é aposta. Falei para os atletas: todos tivemos chance para chegar onde chegamos. A Argentina foi à final da Copa com um ex-auxiliar. Pelo que já fez quando assumiu o time nas chances que teve como interino. Tem totais condições de fazer um grande trabalho”.

Assim, depois de alguns dias de silêncio dos diretores e inquietação da torcida nas redes sociais, o Corinthians conseguiu, finalmente, virar a página de Vítor Pereira e sua passagem no clube. Certamente, a depender dos resultados de Fernando Lázaro, o nome deve voltar a rondar os bastidores do Parque São Jorge, mas, por ora, a situação está controlada.