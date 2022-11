Flamengo tem acordo verbal para assinar com Vítor Pereira até dezembro de 2023

Contrato terá cláusula que permite a renovação até o fim de 2024. Acordo entre clube e português foi intermediado por Giuliano Bertolucci

O Flamengo tem situação encaminhada para anunciar o novo técnico: Vítor Pereira, ex-Corinthians. O clube negociava com o treinador português há mais de uma semana e está próximo de anunciá-lo. Já há acordo verbal para que ele firme compromisso até o fim de 2023, com a possibilidade de renovação por mais um ano, como soube a GOAL.

O acerto entre as duas partes é a tendência do negócio e apenas detalhes impedem o anúncio oficial. O português já aceitou as condições financeiras do acordo e ajustou detalhes com o clube carioca. O treinador, que está em férias com sua família, deixou a negociação com Giuliano Bertolucci, um de seus empresários e que tem bom relacionamento no Flamengo.

Enquanto as partes conversavam, o Flamengo "cozinhava" Dorival Júnior. O treinador campeão da Libertadores e da Copa do Brasil tinha encaminhado a renovação com o Rubro-Negro, mas o acordo jamais foi assinado.

Vítor Pereira chega ao Flamengo depois de uma temporada de altos e baixos no Corinthians. O treinador, inclusive, alegou problemas familiares e garantiu que não trabalharia em nenhum clube ao sair do Timão, mas encaminhou o acerto com o Flamengo.

Em 2022, o lusitano comandou o Corinthians por 64 partidas, com 26 vitórias conquistadas. Ele foi vice-campeão da Copa do Brasil pela equipe paulista nesta temporada.