Ex-presidente da Juventus quer dispensa de Cristiano Ronaldo: "Caro demais"

Giovanni Cobolli afirma que a contratação do português foi um erro e que o jogador deveria deixar a Velha Senhora ao fim da temporada

A eliminação da Juventus na Liga dos Campeões para o Porto segue repercutindo em Turim. O principal ponto de discussão entre os italianos é a decepção com Cristiano Ronaldo. O astro português foi contratado para levar a equipe à glória, mas um dos melhores jogadores da atualidade virou um problema para o clube bianconeri.

O último a apresentar suas críticas foi Giovanni Cobolli, ex-presidente da Juventus entre 2006 e 2009. O ex-mandatário afirma acreditar que o clube precisa de uma reconstrução e deveria se livrar de Cristiano Ronaldo ao fim da atual temporada.

"Contratar Cristiano Ronaldo foi um erro absoluto. Eu disse isso desde o primeiro dia. É um grande jogador, um grande campeão, mas é muito caro. Agora está tudo nas mãos da Juventus, que paga para ele um milhão de euro por gol marcado", disse Cobolli à Radio Punto Nuovo.

Se antes a contratação do português era vista como o "início do fim" da fila da Juventus na Liga dos Campeões, o que se viu em campo nas três edições do torneio que o atacante vestiu a camisa bianconeri foram eliminações decepcionantes. Nas três ocasiões, a Juve sequer chegou às semifinais.

Outros grandes nomes ligados ao futebol italiano também criticaram Cristiano Ronaldo. Fábio Capello, ex-treinador da seleção, argumentou que a eliminação "é imperdoável" e que "os que tem medo da bola não podem estar na barreira", referindo-se ao gol de falta de Sérgio Oliveira, quando CR7 se virou de costas e a bola passou entre suas pernas.

Alessandro del Piero foi outro que falou sobre a atuação do craque português. No entanto, o ídolo da Juve aliviou a situação e compartilhou a eliminação com o restante do time.

"Cristiano tem responsabilidades, claro. Não teve muitas oportunidades, mas desperdiçou uma cabeçada que nos acostumamos a ver ele aproveitar sempre. No entanto, não pode ser unicamente sua culpa: a Juve jogou mais de uma hora com um a mais", afirmou.