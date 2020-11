Quando serão os jogos atrasados do São Paulo no Brasileirão 2020?

Tricolor paulista tem três jogos atrasados do primeiro turno e enfrentará o Ceará, Goiás e Botafogo entre os dias 25 de novembro e 9 de dezembro

Mesmo com o segundo turno do Brasileirão 2020 já em andamento, o São Paulo ainda pode conquistar o "título simbólico" de campeão do primeiro turno. Isso porque o Tricolor paulista está com três partidas atrasadas em relação aos seus concorrentes. Por conta da pressão dos clubes, a CBF remarcou os três compromissos do time do Morumbi, que jogará seus três jogos entre 25 de novembro e 9 de dezembro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Logo na primeira rodada do Brasileirão, o teve sua estreia adiada por conta com de um surto de casos de Covid-19 no elenco do , seu adversário naquela data. A decisão de suspender o duelo veio minutos depois das 16 horas, horário que estava marcado o pontapé inicial na capital goiana.

Mais times

Outros dois jogos, contra Ceará e foram adiados por conta da participação do Tricolor na Copa do , quando eliminou o Fortaleza em dois jogos malucos.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Recentemente, o vice-presidente de futebol do , Marcos Braz cobrou a CBF a respeito dos jogos atrasados do São Paulo.

"Tá na hora da CBF marcar os joguinhos do São Paulo, vão esperar o que? Baixar a temperatura? Não estou reclamando de ter jogado, mas só queria saber quando o São Paulo vai fazer os jogos deles", falou Braz em entrevista coletiva. Dois dias depois, a CBF anunciava a remarcação dos jogos do Tricolor.

Mais artigos abaixo

Quando serão os jogos atrasados do São Paulo no Brasileirão 2020?

A CBF remarcou os três duelos do Tricolor para o meio da jornada de final de ano. Os jogos acontecerão entre os dois 25 de novembro e 9 de dezembro. Confira abaixo.

Ceará x São Paulo - quarta-feira, 25 de novembro, 19h15 (de Brasília), na arena Castelão, em . Jogo inicialmente da 16ª rodada.

- quarta-feira, 25 de novembro, 19h15 (de Brasília), na arena Castelão, em . Jogo inicialmente da 16ª rodada. Goiás x São Paulo - quinta-feira, 3 de dezembro, 21h (de Brasília), no estádio Hailé Pinheiro, o 'Serrinha', em Goiânia. Jogo inicialmente da 1ª rodada.

- quinta-feira, 3 de dezembro, 21h (de Brasília), no estádio Hailé Pinheiro, o 'Serrinha', em Goiânia. Jogo inicialmente da 1ª rodada. São Paulo x Botafogo - quarta-feira, 9 de dezembro, 19h (de Brasília), no Morumbi, em São Paulo. Jogo inicialmente da 18ª rodada.

No dia 28 de novembro, entre os jogos contra o Ceará e o Goiás, o São Paulo enfrentará o , pela 23ª rodada, na Fonte Nova.

E em 6 de dezembro, entre os jogos contra o Goiás e o Botafogo, o Tricolor pega o , no Morumbi, pela 24ª rodada do Brasileirão 2020.