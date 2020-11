Marcos Braz "cobra" jogos atrasados do São Paulo e avalia momento do Flamengo

Vice-presidente de futebol também falou sobre situação de Pedro, Thiago Maia e Pedro Rocha, que estão no clube por empréstimo

Depois da classificação do para as quartas de final da Copa do Brasil, graças à vitória sobre o -PR por 3 a 2 no Maracanã, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, atendeu a imprensa de forma remota nesta quinta-feira (5). O mandatário aproveitou para alfinetar a CBF e cobrar os três jogos atrasados do no Campeonato Brasileiro que serão decisivos para, entre outras coisas, definir a classificação final do primeiro turno.

Ele usou como referência a semana em que o time carioca entrou em campo num intervalo de apenas 48 horas: após vencer o em casa no dia 13 de outubro, uma quinta-feira, o time de Domènec Torrent entrou em campo na quinta-feira seguinte, 15, diante do Red Bull .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais times

"Tá na hora da CBF marcar os joguinhos do São Paulo, vão esperar o que? Baixar a temperatura? Não estou reclamando de ter jogado, mas só queria saber quando o São Paulo vai fazer os jogos deles... Depois o Landim vai puxar minha orelha, mas..."

Abaixo, confira os principais trechos da coletiva de Braz:

Avaliação do trabalho

Primeiro a gente tem que fazer uma análise dos problemas e o que a gente passou aqui durante esse período. O Dome não tem sequer 100 dias trabalhando aqui. Desde três meses para cá, o Flamengo teve oito desfalques por partida entre Covid-19, lesões, convocação. O Flamengo teve oito desfalques em média por jogo, analisando isso com calma, eu acredito que a gente esteja no caminho certo. A gente conseguiu ter bons resultados Copa do , Libertadores, disputando em cima no Brasileiro, precisa ser feito correções? Precisa, sempre precisa.

Compra de Pedro em definitivo

A contratação definitiva do Pedro é importante para o Flamengo, os números dizem por si só. O Flamengo vai fazer um esforço máximo para que possa fazer a contratação dele.

Renovação de Diego Alves

O Flamengo tem interesse na renovação, o atleta tem interesse claro de continuar no Flamengo. Há pouco tempo o departamento de futebol fez uma tratativa com ele, houve um imbróglio. Diego Alves não tem nenhuma culpa em relação a esse imbróglio

Ausência de psicólogo no grupo profissional

Lá vem essa situação de psicólogo de novo. Achamos importantíssimo, temos isso na base, são fantásticos. Mas o Flamengo não tem psicologo já há algum tempo, desde abril do ano passado. E depois de abril a gente ganhou estadual, brasileiro, Libertadores, vice do . A gente entende a importância do psicólogo, muito maior para a base. Essa é a questão. Os jogadores aqui não acredito que vejam essa necessidade. Se a gente entendesse, a gente contrataria tranquilamente, mas teria que ter uma demanda, e a gente entende que não tem.

Flamengo fora do mercado?

O Flamengo não vai falar de reforços nesse momento, a prioridade é resolução de Pedro, Thiago Maia, Pedro Rocha. Depois que resolver isso, a gente com calma vai no mercado. Vi um monte de coisa aí é tudo mentira de que o Flamengo está analisando A ou B.

Evolução de Matheuzinho

Com a evolução do Matheuzinho, o técnico tem que me falar, se ele entende ou não que precisa ter um outro jogador na função. Matheuzinho evoluiu bem, outro que renovamos o contrato, a gente acredita que tem potencial enorme

Mais artigos abaixo

Erros nos últimos jogos

Acho que tivemos (erros), mas faz parte do jogador profissional em todos os lugares e faz parte do jogador do Flamengo essa superação. A gente entende como normal (estou falando por mim), entendo as críticas, só não entendo às vezes quando passa do tom. Errar todo mundo erra, eu posso errar em algum ponto, o jornalista pode errar no tom de uma matéria, isso faz parte. Eu quero deixar claro que eu entendo, mas a gente cobra superação dos jogadores e isso é mais do que o normal.