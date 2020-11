Flamengo x São Paulo esquenta quartas da Copa do Brasil: veja as reações

São paulinos e flamenguistas dos dois times se dividem em otimistas e pessimistas após sorteio

e duelam nas quartas de final da Copa do . O sorteio dos jogos nesta sexta-feira, 6 de novembro, colocou frente à frente os rivais, poucos dias depois da goleada são paulina de 4 a 1 contra os flamenguistas pelo Campeonato Brasileiro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

Nas redes sociais, logo após a definição do confronto, torcedores dos dois times se dividiram em otimistas e pessimistas. Alguns tricolores lembraram o retrospecto ruim do time em mata-matas, enquanto que alguns rubronegros lamentaram as ausências do time para o primeiro jogo.

Mais times

Flamengo e São Paulo começam a disputa já no próximo meio de semana, no dia 11, no Maracanã. A decisão será uma semana depois, dia 18, no Estádio do Morumbi. Quem vencer o confronto enfrentará ou ou Cuiabá na semifinal da .

Confira as melhores reações dos torcedores de São Paulo e Flamengo após o sorteio:

São paulinos:

Flamengo x São Paulo nas quartas da copa do Brasil pic.twitter.com/S3rzBQNy8N — São Paulo Team (@SaoPauloTeam_) November 6, 2020

Tá pra nascer o dia que terei medo do menguinho... EU TENHO MEDO DO SÃO PAULO — Tricolor do Morumbi™ (@SPFCInfarto) November 6, 2020

“Deus, o que o São Paulo fez de tão ruim a você?” pic.twitter.com/xBPHglJxUn — Arthur Freitas (@jose31563590) November 6, 2020

Pra quem não lembra já tivemos São Paulo X Flamengo até em anime, jogão pic.twitter.com/7xbobv00Yg — Pauliиho Cabral (@paulinhocabral1) November 6, 2020

São Paulo x Flamengo // São Paulo x Flamengo pic.twitter.com/hIm2iQpbTD — paula t (@falateodora) November 6, 2020

Lado bom: eles são freguês



Lado ruim: é o São Paulo em mata-mata — eliminada (30/45) (@bruubs_spfc) November 6, 2020

é contra o Flamengo / os cara vai vir com ódio no coração pela goleada que levaram pic.twitter.com/TZH2SERt3s — vinícius (@spfclown) November 6, 2020

Flamenguistas:

Com Flamengo X São Paulo definidos o Tite decide convocar o elenco todo do Flamengo mais o Poze — Poetas (@PoetasFla) November 6, 2020

gente kkkk flamengo sem arrasca, rodrigo caio, everton, isla e pedro pic.twitter.com/Fze3jJI9jn — ؘmari ¹⁴ (@favscrf) November 6, 2020

Que azar é esse que o Flamengo tem nos sorteios?

Passar o São Paulo vai ser questão de honra agora. — Lorrane (@lorraneufrasio) November 6, 2020

Flamengo x São Paulo nas quartas, chegou a hora de devolver a goleada... — Marcelin ᶜʳᶠ (@peetacrf) November 6, 2020

Tenho mais medo do time do Flamengo, da defesa do Flamengo do que do São Paulo. — Gerson Koringa (@GersonKoringa) November 6, 2020

flamengo por favor eu só peço que você jogue na força do ódio — ؘmari ¹⁴ (@favscrf) November 6, 2020