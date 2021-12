Quando será o sorteio da fase de grupos da Libertadores?

A temporada 2021 está encerrada para a maioria dos times brasileiros - e quase para outros dois, que ainda disputam a final da Copa do Brasil. Com isso, os olhares da torcida já estão se voltando para o que vai acontecer ano que vem, em especial para a nova edição da Libertadores.

Sete times brasileiros e outros tantos América do Sul já estão garantidos na fase de grupos da Copa Libertadores 2022, enquanto outros ainda vão disputar a fase preliminar, que se iniciará no começo de fevereiro. Depois disso, então, vamos ter o sorteio da fase de grupos, onde as equipes conhecem seus primeiros adversários na fase regular do torneio.

E, o calendário da Conmebol para 2022 já foi divulgado, e a data prevista do sorteio foi divulgada, veja.

Quando vai ser o sorteio da fase de grupos da Libertadores?

Os grupos da primeira fase regular da Libertadores serão conhecidos, a princípio, no dia 23 de março, uma segunda-feira. Neste dia, a Conmebol, que ainda não confirmou o horário, vai realizar em sua sede, em Luque, no Paraguai, o sorteio dos grupos com todos os times já definidos.

Além disso, o calendário prevê as seguintes datas para o decorrer da competição.

Fase Preliminar:

1ª fase: 09 de fevereiro (ida) e 16 de fevereiro (volta)

2ª fase: 23 de fevereiro (ida) e 2 de março (volta)

3ª fase: 09 de março (ida) e 16 de março (volta)

Fase de Grupos

Sorteio: 23 de março

Rodadas da fase de grupos: 06, 13 e 27 de abril e 04, 18 e 25 de maio

Mata-mata

Oitavas de final: 29 de junho (ida) e 6 de julho (volta)

Quartas de final: 03 de agosto (ida) e 10 de agosto (volta)

Semifinais: 31 de agosto (ida) e 7 de setembro (volta)

Final: 29 de outubro de 2022

Quais times já estão classificados para a fase de grupos da Libertadores 2022?

Colón (ARG)

River Plate (ARG)

Boca Juniors (ARG)

Vélez Sarsfield (ARG)

Talleres (ARG)

The Strongest (BOL)

Independiente Petrolero (BOL)

Palmeiras (BRA)

Athletico-PR (BRA)

Atlético-MG (BRA)

Flamengo (BRA)

Fortaleza (BRA)

Corinthians (BRA)

Red Bull Bragantino (BRA)

Universidad Católica (CHI)

Colo-Colo (CHI)

Deportes Tolima (COL)

Atlético Nacional (COL)

Emelec (EQU)

Independiente del Valle (EQU)

Cerro Porteño (PAR)

Libertad (PAR)

Alianza Lima (PER)

Sporting Cristal (PER)

Peñarol (URU)

Nacional (URU)