Quais times estão classificados para a Libertadores de 2022?

O fim do ano está próximo e, com ele, muitos times da América do Sul vão conquistando seus campeonatos nacionais, principalmente aqui no Brasil. Pensando na Libertadores, algumas equipes já garantiram sua vaga em um dos torneios mais desejado do continente.

Em 2022, a Libertadores terá, desde a primeira fase, 47 equipes. O Brasil, por sua vez, vai enviar nove delas. Isto porque, Palmeiras e Athletico-PR conquistaram a Copa Libertadores e a Sul-Americana, respectivamente, em 2021, garantindo, assim, uma vaga automáticamente na fase de grupos, sendo outras sete pelo Brasileirão.

Do lado da Argentina, é claro, não poderia faltar grandes potencias, como River Plate e Boca Juniors, do continente. Ainda assim, outros times, como América-MG, RB Bragantino Montevideo City Torque, vão jogar a competição pela primeira vez na história.

Pensando nisso, a GOAL te mostra quais são os times, o que eles ganharam e qual fase vão estar na Copa Libertadores de 2022.

Quais times estão classificados para a Libertadores?

Restando apenas três vagas para serem definidas, já podemos saber quais são os principais times que estarão presentas na Copa Libertadores em 2022. Veja:

Argentina

Colón - Campeão da Copa da Liga Profissional - Fase de grupos

River Plate - Campeão do Campeonato Argentino - Fase de grupos

Boca Juniors - Campeão da Copa da Argentina - Fase de grupos

Vélez Sarsfield - Primeiro colocado na tabela geral - Fase de grupos

Talleres - Segundo colocado do Campeonato Argentino - Fase de grupos

Estudiantes - Terceiro colocado do Campeonato Argentino - Segunda fase

Bolívia

The Strongest - Campeão do Campeonato Boliviano - Fase de grupos

Independiente Petrolero - Segundo colocado Campeonato Boliviano - Fase de grupos

Always Ready - Terceiro colocado Campeonato Boliviano - Segunda fase

Resta definir (1 vaga) - Primeira fase

Brasil

Palmeiras - Atual campeão da Copa Libertadores - Fase de grupos

Athletico-PR - Atual campeão da Copa Sul-Americana - Fase de grupos

Atlético-MG - Campeão do Campeonato Brasileiro - Fase de grupos

Flamengo - Vice-campeão do Campeonato Brasileiro - Fase de grupos

Fortaleza - 4º colocado do Campeonato Brasileiro - Fase de grupos

Corinthians - 5º colocado do Campeonato Brasileiro - Fase de grupos

RB Bragantino - 6º colocado do Campeonato Brasileiro - Fase de grupos

Fluminense - 7º colocado do Campeonato Brasileiro - Segunda fase

América-MG - 8º colocado do Campeonato Brasileiro - Segunda fase

Chile

Universidad Católica - Campeão do Campeonato Chileno - Fase de grupos

Colo-colo - Vice-campeão do Campeonato Chileno - Fase de grupos

Audax Italiano - 3º colocado do Campeonato Chileno - Segunda fase

Everton - Vice-campeão da Copa do Chile - Segunda fase

Colômbia

Deportes Tolima - Campeão do Torneio Apertura - Fase de grupos

Atlético Nacional - Campeão do Torneio Finalización - Fase de grupos

Resta definir (2 vagas) - Segunda fase

Equador

Emelec - Campeão do Campeonato Equatoriano - Fase de grupos

Independiente del Valle - Vice-campeão do Campeonato Equatoriano - Fase de grupos

Universidad Católica - Melhor pontuação na temporada - Segunda fase

Barcelona de Guayaquil - 2ª melhor pontuação na temporada - Primeira fase

Paraguai

Cerro Porteño - Campeão do Campeonato Paraguaio - Fase de grupos

Libertad - Vice-campeão do Campeonato Paraguaio - Fase de grupos

Guaraní - Melhor pontuação na temporada - Segunda fase

Olimpia - 2ª melhor pontuação na temporada - Primeira fase

Peru

Alianza Lima - Campeão do Campeonato Peruano - Fase de grupos

Sporting Cristal - Vice-campeão do Campeonato Peruano - Fase de grupos

Universitario - 3º colocado Campeonato Peruano - Segunda fase

Universidad César Vallejo - 4º colocado do Campeonato Peruano - Primeira fase

Uruguai

Peñarol - Campeão do Campeonato Uruguaio - Fase de grupos

Nacional - Vice-campeão do Campeonato Uruguaio - Fase de grupos

Plaza Colonia - 3º colocado Campeonato Uruguaio - Terceira fase

Montevideo City Torque - 4º colocado Campeonato Uruguaio - Primeira fase

Venezuela