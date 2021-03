Quando o Fluminense estreia na Libertadores 2021?

Com estreia na competição agendada para a próxima quarta (10), os cariocas ainda sonham com vaga direta, que depende de título do Palmeiras

O Fluminense já está garantido na Copa Libertadores 2021, mas ainda tem esperanças de obter uma vantagem na competição. Para isso, os cariocas torcem por uma vitória do Palmeiras, que enfrenta o Grêmio pelo jogo de volta da finalíssima da Copa do Brasil 2020.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Quinto colocado na tabela geral do Brasileirão 2020, o Flu garantiu uma vaga na pré-Libertadores, onde estreia já na próxima quarta (10), contra o Ayuacho.

O detalhe é que, como o Palmeiras já tem a vaga garantida para a competição em 2021 (por ter vencido a Libertadores 2020), um possível título do Verdão na Copa do Brasil abriria mais uma vaga direta para a Libertadores.

Caso isso aconteça, além de evitar o risco de uma eliminação precoce no campeonato continental, o Fluminense também ganharia um mês e meio para se preparar para a Libertadores, já que a fase de grupos começa só entre os dias 20 e 22 de abril. O tempo extra também é visto com bons olhos para a adaptação de Roger Machado, que assumiu recentemente o Tricolor das Laranjeiras.

Mais artigos abaixo

Há pouco mais de dez anos, nascia a união Flumeiras.



Adormecida por uma década, renasce com força total nesse início de 2021!



Avante Palmeiras!!! pic.twitter.com/esnRZnJBUu — Pitaco Tricolor (@pitaco_tricolor) February 28, 2021

Outro ponto importante é a premiação dada aos clubes que se classificam diretamente para a fase de grupos. São pouco mais de R$ 16 milhões, além da garantia de que o clube não ficará de fora da Sul-Americana.

Pensando nas vantagens de uma vaga direta, os torcedores cariocas movimentam nas redes sociais a União Flumeiras, brincadeira que estimula a torcida ao Verdão na final da Copa do Brasil, com direito a hashtag, nomes de usuários trocados e até mesmo uma versão alterada do escudo do clube paulista.

O Palmeiras recebe o Grêmio neste domingo no Allianz Parque, para o último capítulo da Copa do Brasil e da temporada 2020, prejudicada pela pandemia do Covid-19. Após vencer por 1x0 fora de casa, o time comandado pelo português Abel Ferreira joga por um empate (ou qualquer vitória) para levantar o seu terceiro troféu na temporada.