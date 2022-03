Quando o Corinthians estreia na Copa Libertadores?

A fase de grupos da Libertadores está cada vez mais próxima e, com isso, os primeiros compromissos das equipes já foram definidos pela Conmebol. Depois do sorteio dos grupos, a entidade máxima do futebol sul-americano, neste sábado (26), divulgou detalhes das seis rodadas desta fase. O Corinthians, de volta à disputa, joga a primeira fora de casa, já no próximo dia 5 de abril.

Boca Juniors (ARG), Always Ready (BOL) e Deportivo Cali (COL). Estes serão os três adversários do Corinthians na fase de grupos da LIbertadores 2022, conforme definido pelo sorteio da Conmebol realizado nesta sexta-feira (25). E, depois, então, foi a vez da definição da tabela deste Grupo E, com sequências de jogos e datas das partidas.

Quando o Corinthians vai estrear na Libertadores?

O Timão fará sua estreia logo no primeiro dia de disputas da fase de grupos da Libertadores, jogando contra o Always Ready, fora de casa. O jogo, marcado para às 21h30 (de Brasília), do dia 5 de abril, uma terça-feira, será no estádio Hernando Siles, na Bolívia.

O primeiro jogo em casa, na Neo Química Arena, será na segunda rodada, em partida a ser disputada uma semana após a estreia, na terça-feira, 12 de abril. O adversário será o Deportivo Cali.

E, para fechar o primeiro turno, o Timão fará mais um jogo em casa no dia 24 de abril, contra um velho conhecido, o Boca Juniors. Depois, os adversários começam a se repetir nesta reta final da fase de grupos, com mandos invertidos.

Confira a sequência de jogos do Corinthians na fase de grupos da Libertadores 2022:

Always Ready (BOL) x Corinthians - terça-feira, 5 de abril, às 21h30 (de Brasília), no estádio Hernando Siles