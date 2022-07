Quando Merentiel e Flaco podem estrear pelo Palmeiras?

Atacantes estrangeiros serão apresentados nesta segunda, mas detalhe impede estreia contra Cuiabá

Miguel Merentiel e Flaco Lopez, dois principais reforços do Palmeiras para a temporada, já estão integrados e treinando com o elenco. Anunciados oficialmente na última semana, os estrangeiros geram expectativa na torcida.

Ambos atacantes, posição considerada a mais carente no elenco palmeirense até então, os jogadores terão suas situações regularizadas já na abertura da janela, que acontece nesta segunda-feira (18), e já poderiam ir a campo contra o Cuiabá na noite desta segunda, se não fosse por um pequeno detalhe.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O impedimento fica por conta do regulamento, que prevê que os novos reforços só podem entrar em campo depois de 24h do seu registro oficial. Isso significa que Merentiel e Flaco não terão condições de estrear nesta segunda.

Isso significa que o uruguaio e o argentino estarão prontos para vestir a camisa do Verdão em um jogo oficial no próximo dia 21, quinta-feira, no duelo fora de casa contra o América Mineiro. A escalação é aguardada, com as lesões de Rony e Navarro, que desfalcam a equipe comandada por Abel Ferreira.

Mais artigos abaixo

Meu novo camisa 9⃣ e meu novo camisa 1⃣8⃣!



E aí, quem acertou? 🤔 ➤ https://t.co/r7FGi3sZay#AvantiPalestra pic.twitter.com/NVOx2GhXTA — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 12, 2022

Enquanto isso, os estrangeiros seguem em processo de adaptação, que empolga os torcedores e companheiros. Em clipes compartilhados nas redes sociais do Palmeiras, é possível ver a dupla atuando lado a lado no ataque, marcando gols e tramando boas jogadas.