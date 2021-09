Quando Léo Baptistão vai estrear pelo Santos?

Léo estava treinando com o time desde a semana passada, o jogador se colocou à disposição do técnico Fernando Diniz para o duelo deste sábado (4)

Apresentado oficialmente no Santos nesta quinta-feira (2), o atacante Léo Baptistão, que teve passagens pelo futebol europeu, chegou para reforçar o ataque santista com a saída de Kaio Jorge para a Juventus. Apesar de ter escolihdo a camisa 9, o atacante pode desempenhar diversas funções dentro do campo até jogando como meia-armador.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na Europa, ele atuou pelo Atlético de Madrid, Real Betis, Rayo Vallecano, Villarreal e Espanyol. Depois disso, ele foi negociado ao Wuhan Zall, da China, onde atuou até 2021. Baptistão estava sem clube quando assinou com o Santos. Apesar da demora para acertar sua documentação, o atacante já apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF e está pronta para jogar.

Desse modo, o torcedor do Santos deve estar na expectativa pela estreia do jogador. A Goal te mostra quando isso pode acontecer.

Quando Léo Baptistão vai estrear no Santos?

BEM-VINDO, LÉO BAPTISTÃO! ⚪⚫



Léo Baptistão é o mais novo jogador do Santos FC. O atacante de 28 anos atuou pelo Wuhan FC, da China, na última temporada e assinou contrato com o Peixão até maio de 2023. pic.twitter.com/XSc9On2e0L — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 21, 2021

A estreia de Léo Baptistão com a camisa do Santos está próxima de acontecer. O atacante foi relacionado pela primeira vez pelo técnico Fernando Diniz e pode fazer sua estreia neste sábado (4), contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, às 21h, na Arena Pantanal.

O jogador contou na sua apresentação como foi receber uma proposta do Santos: “Não foi muito difícil. Recebi uma ligação direta do Santos, então já fiquei muito feliz do jeito que foi encaminhada a negociação e logo em seguida o professor Diniz me ligou e foi uma peça muito importante para eu ter vindo para o Santos."

"Estou muito a fim de jogar com ele (Diniz), com o sistema de jogo que ele tem e eu acho incrível como o Santos vêm jogando. Fora a parte que vim para a minha cidade, para os meus amigos e minha família”, disse o atacante.

Léo estava treinando com o time desde a semana passada, o jogador se colocou à disposição do técnico Fernando Diniz para o duelo deste sábado, e foi relacionado para a partida. A expectiva, agora, é que ele possa deslanchar com a camisa 9 do Peixe.