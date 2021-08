Flamengo acerta empréstimo de Kenedy e vai pagar 500 mil euros ao Chelsea

Sem outros interessados, clube inglês aceitou ceder o meia-atacante pelo período de 12 meses e com passe fixado em 9,5 milhões de euros

Kenedy é o primeiro reforço do Flamengo na atual janela de transferências. O Chelsea aceitou emprestar o jogador ao Flamengo pelo prazo de 12 meses. Pelo empréstimo, o time rubro-negro vai desembolsar cerca de 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões de reais).

Após o prazo, caso queira ficar com o meia-atacante em definitivo, o Flamengo terá que pagar 9,5 milhões de euros. A notícia do acerto foi trazido pelo jornal "O Dia" e confirmada pela reportagem da Goal.

Aos 25 anos, Kenedy o atacante vinha fazendo a pré-temporada com o time inglês, mas estava fora dos planos do treinador Thomas Tuchel. Para contratar o jogador, a diretoria rubro-negra usou o famoso "gelo no sangue" e teve paciência, já que os ingleses queriam fazer negócio em definitivo.

Nas últimas semanas, o Chelsea chegou a colocar Kenedy à disposição do Sevilla, como parte do pagamento na tentativa de contratar o zagueiro Koundé. Os espanhóis, no entanto, não demonstraram interesse. Sem outras propostas, os Blues aceitaram emprestar o jogador ao Flamengo.

Os dois clubes estão trocando documentos e Kenedy deve ser anunciado no início desta semana. O jogador já prepara a mudança para o Rio de Janeiro e é esperado na cidade até a próxima quinta-feira (19).