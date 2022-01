Quando é o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil?

Na tarde de hoje, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a data do sorteio da 1ª fase da Copa do Brasil 2022. A cerimônia será realizada no dia 17 de janeiro, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, às 15h (de Brasília), e terá trasmissão ao vivo da CBF TV.

Na primeira fase, 80 clubes se enfrentam, em jogos únicos e eliminatórios, com o mando de campo da equipe pior posicionada no Ranking Nacional de Clubes. O clube visitante entra com a vantagem do empate para se classificar. Além da definição dos primeiros confrontos, o sorteio também irá definir os mandos de campo da segunda fase do torneio, que também é disputada em jogos únicos, mas com decisão de pênalti em caso de igualdade no tempo normal.

O torneio começa com a participação de 80 times. Serão oito potes, com dez equipes em cada. Os brasileiros classificados para a Libertadores (Athletico-PR, Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fortaleza, Bragantino - todos esses na fase de grupos, Fluminense e América-MG - os dois na fase prévia). Os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Brasileirão da Série B completam os 12 times que entram direto na terceira fase, quando começa a disputa em ida e volta.

O Atlético-MG é o atual campeão do torneio. O início da Copa do Brasil está previsto para 23 de fevereiro, enquanto as finais estão previamente agendadas para 12 e 19 de outubro.