Após uma temporada emprestado para o Al-Duhail, do Catar. o ídolo do Palmeiras Dudu, está de volta para a equipe de Abel Ferreira. O jogador foi emprestado em julho do ano passado, por 7 milhões de euros (R$ 43,1 milhões na época), por um ano.

O clube do Catar, ainda tinha o direito de fazer a opção de compra dos 80% dos direitos do jogador por 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) até 16 de maio. O valor da venda não foi depositado aos cofres do Palmeiras, e pouco tempo depois o clube anunciou a volta do jogador.

Quando Dudu deve reestrear pelo Palmeiras?

Apesar de Dudu estar treinando na Academia de Futebol do Palmeiras, o jogador não deve estrear ainda esse mês, isto porque, a janela para inscrever jogadores que atuavam fora do Brasil, fechou no dia 23 de maio, e Dudu ainda tinha contrato com o clube do Catar.

Com isso, o Palmeiras deve esperar a janela abrir novamente em 1 de Agosto para inscrever o atleta em suas competições. O Palmeiras ainda tenta junto a Fifa inscrever Dudu, alegando que ele não tem mais contrato com o clube no Catar.

Desse modo, o jogador poderia estreiar pelo Palmeiras, contra o Fortaleza no dia 8 de agosto, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dudu atuou pelo Palmeiras por 295 partidas, ele marcou 70 gols, e distribuiu 75 assistências. Em um período de cinco anos no clube, o ídolo alviverde conquistou o título da Copa do Brasil em 2015, e os Campeonatos Brasileiros de 2016 e 2018.