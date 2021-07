Como Palmeiras conseguiu precedente para liberar Dudu na Fifa?

Atacante retornou de empréstimo ao Al Duhail, do Qatar, e inicialmente teria de esperar até agosto para jogar, mas Verdão antecipou liberação

Dudu está liberado para jogar imediatamente pelo Palmeiras após voltar de empréstimo ao Al Duhail, do Qatar. O clube conseguiu na FIFA a liberação para o jogador atuar agora, mesmo com a janela de transferências fechadas e reabertura prevista para agosto.

Inicialmente, Dudu teria de esperar esse prazo, pois a janela para inscrever jogadores que atuavam fora do Brasil fechou no dia 23 de maio e o atleta tinha contrato com o Al Duhail. Mas como o Verdão teve sucesso?

A Goal apurou que o Palmeiras argumentou que as datas das janelas de transferências foram alteradas por causa da pandemia de Covid-19. Quando houve o empréstimo, em 2020, o Palmeiras usou como base as datas da janela comum, depois alteradas pela situação atípica em todo o mundo. Assim, o Verdão teve sucesso.

Palmeiras comemora muito liberação de Dudu na Fifa, por ver como a primeira desse tipo no Brasil.

Clube argumentou que as datas das janelas foram alteradas por causa da pandemia.

Na última quinta-feira, o Palmeiras tentava a liberação, mas tinha pouca expectativa de sucesso pela falta de precedente jurídico nesse sentido. Por isso, nos bastidores a decisão favorável foi muito comemorada, pois é considerada inédita no Brasil pelo clube.

Com Dudu liberado imediatamente, o técnico Abel Ferreira ganha um reforço de peso no elenco. O Verdão considerou o negócio de Dudu "perfeito", pois recebeu 7 milhões de euros pelo empréstimo, conquistou três títulos mesmo com a perda técnica do atacante e agora tem o ídolo de volta.