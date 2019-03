"Quando a bola não entra, preciso de apoio", diz Borja

Jogador foi um dos artilheiros da equipe em 2018, mas na atual temporada não emplacou

Cobrado pela falta de gols na temporada, Miguel Borja teve motivos para comemorar após a vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Junior Barranquilha na estreia da Copa Libertadora. Com uma assistência para o gol de Marcos Rocha e uma de suas melhores atuações no ano, o atacante falou sobre as cobranças e apoio que vem recebendo da equipe.

"Eu tenho o respaldo dos companheiros e é mais importante do que vem de fora. Sou tranquilo porque o respaldo que o Felipão me dá é muito importante. Agora, quando a bola não entra, é quando eu preciso de apoio, preciso trabalhar", disse o colombiano.

"Quando faço os gols, como era no Nacional, é tudo beleza. Mas, agora, eu preciso trabalhar dia a dia e os gols vão voltar. Eu sei que a cobrança que vem de fora é necessária para eu melhorar a cada dia. Vou tratar de melhorar e sair daqui do Palmeiras com mais títulos", completou.

Agora, o Palmeiras encara o Melgar, no próximo dia 12, no Allianz, pela segunda rodada da fase dem grupos da Libertadores. Antes, o Alviverde terá pela frente o Mirassol, no sábado (9), pelo Paulista.