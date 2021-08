Torcedores do PSG fazem festa em aeroporto, mas Messi não viaja a Paris

No noite de domingo, centenas de torcedores se reuniram no lado de fora do aeroporto de Le Bourget para tentar ver o craque argentino

Centenas de torcedores foram ao aeroporto de Le Bourgete à espera de um milagre: a chegada de Lionel Messi. No meio do dia, durante uma coletiva de imprensa, o argentino se despediu do Barcelona em meio a lágrimas e aplausos.

O atacante explicou lá porque a sua passagem no Barcelona acabou e comentou brevemente sobre seu futuro: “Paris? É uma possibilidade, mas não combinei nada com ninguém. Tenho vários clubes interessados, nada é definitivo, mas claramente estamos discutindo."

Alguns momentos antes, nas redes sociais e depois os meios de comunicação anunciaram a chegada de Messi em Paris, no domingo à noite na capital francesa. Por volta das 19h no horário local, muitos torcedores esperavam o craque do lado de fora do aeroporto, usado somente para voos privados e executivos.

Um avião que chegou de Barcelona pousou no aeroporto e causou apreensão entre a torcida. Mas não havia ninguém no avião, além da tripulação.

Toda a imprensa francesa estava no local, mas nada do craque argentino. Algum tempo depois, um carro da polícia apareceu para esfriar o clima: “Não há chegada de Lionel Messi está noite", diz um dos policiais. Mas os torcedores não acreditam.

Por alguns minutos, a polícia explica calmamente que nada iria acontecer e que certamente os torcedores teriam que esperar até amanhã. A polícia mostrou em um tablet todos os voos que aterrissaram no aeroporto durante o dia para a multidão.

"Havia um voo de Barcelona que chegou por volta das 19 horas, mas estava vazio. Este é um avião que levou as pessoas à Catalunha e voltou", diz ele. "Também não há voo do sul da França."

O que interrompeu a ideia de uma chegada do pai de Lionel Messi, enquanto a mídia argentina informava que ele estava em Nice acompanhado de seus advogados para se encontrar com a diretoria do PSG. O que o clube negou formalmente no sábado a imprensa sobre esta possibilidade.

Os policiais até tentaram, mas os torcedores pensavam que os agentes só estavam dizendo isso para que toda multidão fosse embora. Ainda sim, dezenas de pessoas chegaram dos bairros vizinhos ao aeroporto.

O craque argentino permaneceu em Barcelona depois de sua coletiva. O jogador foi visto ao lado de Luis Suárez, em uma foto publicada por Antonella Roccuzzo, esposa de Messi.

De boatos em boatos, os movimentos da torcida diminuíram. Fato é, que Messi ainda espera um acordo concreto com o clube, para viajar a Paris, segundo revelou o jornal RMC Sport. A expectativa é que Messi avance suas negociações com o Paris Saint-Germain e, viaje para a capital da França ainda nesta segunda-feira para realizar exames médicos e acertar os últimos detalhes do acordo.