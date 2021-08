Qual será o salário de Cristiano Ronaldo no Manchester United?

Anunciado nesta sexta-feira (27), CR7 chegará para dar toque de qualidade aos Red Devils

Após 12 anos, Cristiano Ronaldo está de volta ao Manchester United. Contratado junto à Juventus, chega para ser o diferencial de um bom elenco, mas que não conquistou muitos títulos nas últimas temporadas.

O português foi anunciado de maneira oficial nesta sexta-feira (28), em postagem que obviamente quebrou a internet. Afinal de contas, trata-se do retorno de um dos maiores jogadores da história do futebol e um ídolo da torcida - e que ainda contou com "ajudinha" do lendário Sir Alex Ferguson.

Uma das coisas que podem pintar como dúvida, então, é o salário do atleta em Old Trafford, em sua segunda passagem pelo clube de Manchester.

Dono de um dos maiores salários do planeta tanto no Real Madrid quanto na Juventus, será que Cristiano Ronaldo teria dado um "desconto" ao Manchester United, seu ex-clube? Ou continuará recebendo um salário na primeira prateleira do futebol europeu?

De acordo com o jornal Manchester Evening News, um dos mais conceituados na cidade, Cristiano receberá cerca de 1,92 milhões de libras por mês - nas cotações atuais, cerca de R$ 13 milhões mensais. Em um ano, então, ficará com R$ 164 milhões. Um salário expressivo para um jogador especial.

Menos, porém, do que Messi vai ganhar no PSG: o argentino receberá, anualmente, cerca de 41 milhões de euros - ou aproximadamente R$ 250 milhões. Natural, já que o ex-jogador do Barcelona chegou de graça no Paris Saint-Germain, enquanto que o Manchester United teve que pagar pela contratação do português.

Agora, tudo o que falta é Cristiano Ronaldo reestrear pelos Red Devils: rumores indicam que a estreia do atacante poderá acontecer diante do Newcastle, neste próximo dia 11 de setembro, pela Premier League.