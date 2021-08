Quando Cristiano Ronaldo reestreia pelo Manchester United?

O jogador foi anunciado nesta sexta-feira (27), mas a torcida já está com uma data na cabeça: quando será a reestreia do português?

Parecia um sonho: em menos de 24 horas, o Manchester United tirou Cristiano Ronaldo das mãos do Manchester City - com um telefonema de Sir Alex Ferguson -, chegou a um acordo com o ídolo e realizou o anúncio oficial para repatriar um dos maiores jogadores da história do futebol.

Mas é realidade: CR7 está de volta ao Old Trafford. O jogador, agora com 36 anos, chega para ser o diferencial que faltava ao ataque do clube inglês, formando um setor ofensivo poderoso com nomes como Jadon Sancho, Marcus Rashford e Edinson Cavani.

Agora, Cristiano poderá receber assistências de nomes como seu compatriota Bruno Fernandes e Paul Pogba, bem como cruzamentos de Luke Shaw, um dos melhores laterais da última Eurocopa, e o jovem talentoso Aaron Wan-Bissaka.

Fácil dizer que a expectativa já está nas alturas. A pergunta que não quer calar, então, é simples: quando será a reestreia de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United?

Por mais que o português estivesse saudável e treinando regularmente pela Juventus, ao menos até ser negociado, não poderá jogar contra o Wolves, neste final de semana, já que pendências contratuais ainda farão com que ele não esteja à disposição de Ole Gunnar Solskjaer.

Após o duelo do Manchester United contra o Wolves e a terceira rodada da Premier League, o futebol inglês irá ser paralisado por cerca de 15 dias, devido à data Fifa e ao futebol internacional. O time, então, volta aos gramados só no 11 de setembro.

Essa deve ser a data da reestreia de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United: 11 de setembro de 2021, às 11h (de Brasília), diante do Newcastle, pela quarta rodada do Campeonato Inglês, em Old Trafford. Claro: se tudo correr bem até lá e o craque se manter saudável.