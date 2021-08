Como mesmo aposentado, Alex Ferguson foi decisivo para volta de CR7 ao Manchester United

O lendário ex-técnico dos Red Devils teria feito a diferença para o acordo entre o português e seu ex-clube

Ele voltou. Após deixar o Manchester United em 2009, negociado com o Real Madrid, Cristiano Ronaldo foi anunciado na manhã desta sexta-feira (27) como novo reforço dos Red Devils para a temporada 2021-22, liberado pela Juventus.

Multicampeão, CR7 conquistou sua primeira Bola de Ouro vestindo a camisa do clube inglês, além de ter conquistado três títulos da Premier League, uma Copa da Inglaterra e uma Liga dos Campeões da Uefa, entre outras taças. Tudo isso sob o comando de Sir Alex Ferguson.

O lendário treinador do Manchester United passou mais de 25 temporadas em Old Trafford, conquistou inúmeras taças e montou grandes elencos. Mas mesmo aposentado, continua fazendo a diferença pelos Red Devils.

Segundo o jornal local Manchester Evening News, Cristiano estava convencido de que só aceitaria a proposta do Manchester City, mas mudou de opinião após receber um telefonema de Ferguson, pedindo para que o português aceitasse uma eventual proposta do United.

Dito e feito: na manhã seguinte, a proposta do Manchester United chegou e fez com que o City desistisse do negócio. Em poucas horas, CR7 acertou as bases salariais com o clube e foi anunciado, ainda nesta sexta-feira (27), em negociação relâmpago.

Assim, justo no "Fergie time", Sir Alex chamou a responsabilidade mais uma vez, "fechou o acordo" com seu antigo pupilo e deu um grande presente para o atual treinador da equipe, Ole Gunnar Solksjaer.

O Manchester United, ainda sem Cristiano Ronaldo, volta aos gramados neste próximo domingo (29), às 12h30 (de Brasília), diante do Wolves, pela Premier League.