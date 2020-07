Qual o desempenho do Corinthians nos clássicos de 2020?

Alvinegro está invicto contra os principais rivais na atual temporada; confira os resultados contra Palmeiras, Santos e São Paulo

O trabalho de Tiago Nunes ainda é muito questionado no . Porém, pelo menos nos clássicos, o desempenho do Alvinegro em 2020 é satisfatório.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Os corintianos já duelaram uma vez contra cada um dos principais rivais: , e . E após os três jogos, o time segue invicto. O desempenho nos clássicos é a principal arma do treinador para triunfar no Alvinegro.

Mais times

Confira o desemepenho do Corinthians nos clássicos em 2020.

Corinthians x Palmeiras

Com a paralisação do futebol pela pandemia da Covid-19, o primeiro Derby aconteceu somente em 22 de julho. E o Corinthians venceu o Palmeiras em sua arena por 1 a 0, com gol de Gil. Foi a 128ª vitória do Alvinegro contra o rival.

O ano poderia ser recheado de duelos entre as duas equipes, com duelos até mesmo na . O Corinthians entraria no grupo do Alviverde caso se classificasse nas preliminares da competição sul-americana. Porém, o Alvinegro caiu diante do Guaraní-PAR.

Caso as equipes não se encontrem no mata-mata do , o próximo jogo entre os rivais será em 10 de setembro, na casa alvinegra, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Corinthians x Santos

O Clássico Alvinegro foi o primeiro do ano para o Corinthians, e o time de Tiago Nunes conseguiu a vitória diante dos comandados de Jesualdo Ferreira por 2 a 0, gols de Everaldo e Janderson. Com o triunfo, o Corinthians chegou a 132 vitórias diante do Santos.

Foi o último clássico na Arena Corinthians com a presença de torcedores. Mais de 34 mil corintianos estiveram presentes na ocasião.

O próximo confronto entre Corinthians e Santos deve ser no Brasileirão, na 14ª rodada da competição - ainda sem data confirmada. Os dois times ainda podem se enfrentar no .

Corinthians x São Paulo

O primeiro Majestoso de 2020 terminou sem gols. Foi o único clássico que o Corinthians disputou fora de casa até aqui na atual temporada e o único que não venceu.

Mais artigos abaixo

O duelo volta a se repetir na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro - caso os rivais não se enfrentem mais no estadual.

O Alvinegro também leva a vantagem na história do confronto com o Tricolor Paulista. São 130 triunfos contra o time do Morumbi.