Qual é a lesão que Pedro, do Flamengo, sentiu contra o Goiás?

O camisa 9 rubro-negro sentiu o problema logo após marcar gol de pênalti no Maracanã

A felicidade às vezes se esvai de repente. Contra o Goiás, foi um pouco assim para Pedro. O atacante do Flamengo fez um gol de pênalti no primeiro tempo, mas a comemoração rapidamente virou preocupação. O camisa 9 sentou-se no gramado e colocou a mão na coxa, com semblante de dor, antes de pedir para ser substituído – Bruno Henrique, recuperado de lesão, entrou em seu lugar.

O Flamengo ainda não deu informações sobre a lesão de seu atacante, e o comum é que exames sejam feitos nos próximos dias para detectar exatamente qual é o problema. Inicialmente, é possível imaginar que possa ter sido algum problema muscular na coxa. O jogador deixou o campo com a mão na região da virilha.

Problemas na coxa podem ser das mais diversas ordens, seja na parte posterior, onde as lesões são mais comuns no futebol, estiramento na parte frontal ou outros. Dependendo de qual for, e qual grau, varia o tempo de recuperação.