Qual é a premiação em dinheiro da Liga dos Campeões 2021/22?

Veja quanto irá receber o time vencedor da Champions League deste ano

Além do prestígio e da chance de conquistar um grande título, a classificação para a Liga dos Campeões significa um "boom" nas finanças - não o suficiente para alguns... - de todos os clubes participantes. Não é a toa que equipes tradicionais já até contraíram dívidas enormes para tentar voltar à competição.

Uma participação na Champions faz uma temporada de um clube valer a pena, e afinal de contas, pode ser o caminho para uma maior competitividade no futuro.

Só de chegar à fase de grupos, as instituições já garantem milhões em premiação - além do dinheiro das cotas de TV.

Veja, então, como ficará a premiação em dinheiro na Liga dos Campeões 2021-22.

Qual é a premiação em dinheiro da Liga dos Campeões 2020-21?

Levando em conta os números da premiação referentes à temporada 2021-22, um time campeão com aproveitamento de 100% conseguiria receber cerca 85 milhões de euros. Isso porque, além dos clubes receberem 15.6 milhões de euros quando se classificam para a fase de grupos, cada vitória nesta fase rende uma premiação de 2,8 milhões.

Premiação referente à cada fase Premiação (em euros) Premiação convertida (em reais) Campeão 20 milhões de euros R$ 123 milhões Vice-campeão 15.5 milhões de euros R$ 95 milhões Classificação para as semifinais 12.5 milhões de euros R$ 77 milhões Classificação para as quartas de final 10.6 milhões de euros R$ 65 milhões Classificação para as oitavas de final 9.6 milhões de euros R$ 59 milhões Vitória na fase de grupos 2.8 milhões de euros R$ 17,25 milhões Empate na fase de grupos 930 mil euros R$ 5.7 milhões Participação na fase de grupos 15 milhões e 640 mil euros R$ 96,5 milhões Terceira fase de classificação 480 mil euros R$ 3 milhões Segunda fase de classificação 380 mil euros R$ 2,35 milhões Primeira fase de classificação 280 mil euros R$ 1,7 milhões Rodada preliminar 230 mil euros R$ 1,4 milhões

Além da premiação esportiva, que já é alta, cada um dos clubes participantes também recebem dinheiro de acordo com o "fator mercadológico" de cada um deles.

O fator mercadológico de cada clube é determinado por indicadores como a posição do time na sua liga nacional, sua posição na Liga dos Campeões e o número total de times daquele país participantes na competição. Assim, de acordo com a avaliação de cada equipe, cada uma delas receberá uma parte do montante total de 300,3 milhões de euros.

A última premiação é determinada com o histórico de cada participante: a Uefa utiliza o Ranking de Coeficiente dos Clubes - que leva em conta todas as competições internacionais que cada time disputou em dez anos - para dividir 600 milhões de euros entre todas as equipes que jogarem a Champions League.