A premiação dada ao vencedor será a primeira da história da disputa

Diferentemente da edição passada, a Supercopa do Brasil Feminina em 2023 dará aos finalistas uma premiação histórica em dinheiro. Este é apenas o segundo ano do torneio, mas a CBF garante a valorização no futebol feminino cada vez mais. Corinthians e Flamengo se enfrentam na decisão do torneio, neste domingo (12), às 10h15 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, garantiu o compromisso com a valorização do futebol feminino.

"Um dos objetivos da minha gestão à frente da CBF é o de valorizar o futebol feminino e a auto-suficiência financeira da modalidade. Quero deixar um legado para as competições brasileiras e um deles é este, o reconhecimento do trabalho das nossas atletas e dos clubes. No ano passado, o Brasileirão Feminino já contou com uma premiação recorde e, neste ano, já iniciamos com a bonificação dos clubes finalistas da Supercopa Feminina".

Qual a premiação da Supercopa do Brasil feminina? Quanto ganha o campeão?

A CBF anunciou que a premiação para o duelo, uma partida única, será de R$ 500 mil para o time campeão. O vice vai ficar com R$ 300 mil.

No ano passado, o Corinthians venceu o Grêmio e conquistou o primeiro título da competição, mas só ganhou a taça em prata. Nenhuma premiação em dinheiro foi entregue, diferente do futebol masculino onde o campeão e o vice embolsaram grandes quantias.