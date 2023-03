Qual a lesão de Renato Augusto e quando ele volta ao Corinthians?

Meia sofreu lesão no joelho e desfalcou Timão na eliminação no Paulistão 2023

O meia Renato Augusto foi um desfalque sentido pelo Corinthians no duelo deste domingo (12), quando o clube da capital paulista foi derrotado pelo Ituano nos pênaltis e eliminado do Campeonato Paulista 2023.

Estiramento no ligamento colateral medial. Esta foi a lesão, no joelho direito, que deixou o destaque do Timão de fora da partida, e que deve deixar o veterano fora de ação por mais algumas semanas.

O tempo estimado para a recuperação é de pouco mais de duas semanas. Considerando que a lesão foi sofrida no duelo contra o Santo André, no último dia 4 de março, Renato deve ter tempo para se recuperar completamente até a estreia do Timão no Brasileirão.

A partida está agendada para daqui a mais de um mês, no dia 15 de abril, quando o Corinthians recebe em casa o Cruzeiro, equipe do velho conhecido Ronaldo Fenômeno, que se aposentou no Timão antes de se tornar um empresário no mundo do futebol.