Qual a lesão de Paquetá? Meia pode ficar fora da Copa do Mundo?

O meio-campista é uma das principais opções de Tite para a seleção brasileira

Faltando um mês para o início da Copa do Mundo de 2022, Tite e os demais torcedores da seleção brasileira estão levando alguns sustos comuns a este período: depois de Richarlison, Lucas Paquetá sofreu uma lesão que lhe deve tirar de ação. Mas, assim como aconteceu com o atacante, as primeiras notícias dão conta de que não estamos falando do pior cenário possível. De qualquer forma, o alerta está ligado.

Nesta quarta-feira (19), o técnico do West Ham, David Moyes, usou as seguintes palavras para classificar o problema no ombro sofrido pelo brasileiro: “parecia ser um pouco séria”. Lucas Paquetá sofreu uma lesão na clavícula direita no jogo da equipe londrina contra o Southampton, pelo Campeonato Inglês.

Em alguns casos, este tipo de problema pode exigir a realização de uma cirurgia. No entanto, segundo noticiado pelo GE e TNT Sports Brasil, o período de recuperação estipulado para Lucas Paquetá seria de 15 dias. Faltam 32 dias para o início da Copa do Mundo e o meio-campista é um dos nomes mais importantes para a seleção brasileira.