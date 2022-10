Richarlison para por duas semanas e não preocupa para a Copa do Mundo

Atacante sofreu um estiramento na coxa durante duelo contra o Everton, no final de semana

Depois de quase dois dias de preocupação, o atacante Richarlison passou por exames médicos na manhã desta segunda-feira (17), na Inglaterra, e recebeu boa notícia. O jogador, segundo soube a GOAL, foi diagnosticado com um estiramento leve na panturrilha (grau 1) e o tempo de recuperação é de duas semanas.

No último sábado, no duelo entre Tottenham e Everton, Richarlison causou apreensão ao ser substituído com dores na panturrilha. O brasileiro deixou o estádio chorando e de muletas, o que causou preocupação nos torcedores da seleção brasileira.

O atacante teve medo por conta da proximidade com a Copa do Mundo. No final de 2021, ele sofreu uma ruptura na panturrilha que o afastou dos gramados por dois meses e o deixou de fora da primeira convocação da seleção brasileira em 2022.

Durante entrevista coletiva, o técnico Antonio Conte também falou da lesão de Richarlison e acalmou os torcedores.

"Posso confirmar isso: que o jogador não corre o risco de perder a Copa do Mundo, absolutamente. A lesão não é tão grave. Estou feliz pelo jogador.", disse o técnico do Tottenham.