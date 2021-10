Qual a escalação do São Paulo contra o Cuiabá?

O Tricolor vai a campo nesta segunda-feira (11), às 20h (de Brasília), tentando escapar da parte de baixo da tabela do Brasileirão

Ainda com vários problemas para escalar seu time considerado titular no São Paulo, o treinador Hernán Crespo, contra o Cuiabá, nesta segunda-feira (11), às 20h (de Brasília), deve manter boa parte da equipe que empatou com o Santos no meio de semana.

Com Arboleda convocado para a seleção equatoriana, o técnico manterá a linha de quatro defensores diante do Dourado. Luan e Rodrigo Nestor seguem como titulares no meio de campo e, no ataque, a trinca com Luciano, Calleri e Rigoni, elogiada no clássico San-São, também deve sair jogando.

Já na lateral direita, Crespo deve seguir utilizando Igor Gomes, meio-campista de origem, improvisado na função. Com Igor Vinícius e Galeano lesionados (este último, outra improvisação) e Orejuela fora dos relacionados, o meia deve fazer seu segundo jogo consecutivo improvisado como ala, após chamar a atenção positivamente contra o Santos.

A única dúvida para o treinador, então, deve ser entre dois jogadores formados nas categorias de base, em Cotia. Marquinhos, titular contra o Peixe, ainda está voltando de lesão e não está 100%, enquanto Gabriel Sara saiu do banco de reservas na última partida e impressionou. Assim, caso o argentino queira fazer uma composição mais forte no meio de campo, deve optar pela utilização de Sara, enquanto também pode priorizar a velocidade e o drible de Marquinhos.

O time do São Paulo que enfrentará o Cuiabá deve ter, então: Tiago Volpi; Igor Gomes, Miranda, Léo e Welington; Luan e Rodrigo Nestor; Marquinhos (Gabriel Sara) e Luciano; Rigoni e Calleri.

O jogo acontecerá nesta segunda-feira (11), às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, e é válido pela 25ª rodada do Brasileirão.