Grande investimento do São Paulo, Orejuela é preterido mesmo recuperado e fica fora de clássico

O treinador Hernán Crespo, sem Igor Vinícius e Galeano, deve utilizar Igor Gomes improvisado e não relacionou o colombiano para o confronto

Sinal vermelho para Orejuela no São Paulo? Mesmo sem nenhum outro lateral de ofício saudável, o treinador Hernán Crespo decidiu por não relacionar o colombiano para o confronto diante do Santos, nesta quinta-feira (7), pelo Brasileirão, por opção técnica.

As informações são de Eduardo Oliveira, do GE. Ainda que o lateral finalmente tenha se recuperado de lesão, após mais de um mês contundido, seguirá sem ser utilizado no Tricolor. Crespo, então, preferiu realizar uma improvisação do que utilizar o jogador.

Já seria algo preocupante, mas fica pior ainda quando consideramos que Orejuela foi a contratação mais cara do São Paulo para a temporada 2021. O clube pagará, à partir de 2022, dois milhões de euros - cerca de R$ 13 milhões - para ficar com 50% dos direitos federativos do atleta.

Mais do que o Tricolor pagou por Rigoni, grande destaque da temporada, ou Miranda, que veio de graça. Ou seja: o colombiano não jogará nem em um momento onde o clube precisa desesperadamente vencer e não conta com nenhum lateral de ofício - ou mesmo com Galeano, a primeira improvisação de Crespo para a posição.

Isso porque o titular Igor Vinícius, com lesão no olho, está de fora, enquanto o próprio Galeano está suspenso. Sem nem considerar Daniel Alves, que teve o contrato rescindido. Isso significa que, em condições normais (ainda com Dani), a maior contratação do time para a temporada seria apenas a quarta opção para a ala direita.

Para o confronto diante do Santos, então, a tendência é que Igor Gomes, utilizado na reta final da partida contra a Chapecoense, neste último final de semana, seja o titular. A opção de Crespo é utilizar um atleta em fase questionável e que nunca atuou na lateral (nem mesmo nas categorias de base) do que dar mais uma chance para Orejuela.

Contratado no início de março, chegou praticamente um mês após o anúncio da chegada de Hernán Crespo. Teoricamente, então, contou com a aprovação do argentino. Mas não parece.

Utilizado em apenas 14% dos jogos do São Paulo na temporada, segundo dados do SofaScore (o que corresponde a oito partidas em 55 disputadas), segue escanteado enquanto surgem rumores do que clube indo ao mercado para buscar um novo nome para a posição. Orejuela parece ser mais um sinal do planejamento falho do Tricolor para 2021.