São Paulo planeja reformulação e mudança em perfil do elenco

Diretoria quer trocar características de atletas do atual grupo e deverá negociar jogadores no fim da temporada. Escolhas de Crespo dão pistas

A diretoria do São Paulo planeja uma reformulação com mudança de perfil do elenco. A ideia é negociar jogadores no fim da temporada e buscar ao menos um meia criativo no mercado. A tendência é que haja mais saídas do que entradas de atletas.

Jogadores com a postura e rendimento de Miranda e Rigoni são vistos como exemplo do perfil buscado. O objetivo é tornar o elenco mais competitivo, mesma ideia da virada de 2020 para 2021 na troca de diretoria. Nesse planjamento do São Paulo existe a ideia de seguir com o técnico Hernán Crespo em 2022, mas não estão descartadas mudanças na comissão técnica argentina como um todo, principalmente por um alerta ligado a preparação física.

Dos reforços contratados pela gestão do presidente Julio Casares, William e Benitez têm contratos até o fim do ano e futuro incerto, cada um com particularidades diferentes. Éder, contratado neste ano e com vínculo até dezembro de 2022, tem sido reserva e soma 24 partidas no ano (o atacante perdeu jogos por lesão). Orejuela, um dos poucos pelos quais houve investimento na compra de direitos econômicos, fez apenas oito jogos na temporada. Ao ge, o agente do jogador, Vinicius Prates, fez fortes críticas a Crespo.

Outros jogadores do atual elenco que perderam espaço recentemente foram Vitor Bueno, Pablo, Bruno Alves e Shaylon, cada um com situações diferentes. Por outro lado, os garotos revelados em Cotia ganharam mais minutos, casos por exemplo de Rodrigo Nestor e Welington, este inclusive vencendo a concorrência de Reinaldo.

Um outro movimento que mostra a valorização que o São Paulo quer dar aos garotos vindos da base são as renovações de contrato de nomes como Luan, Talles Costa e Gabriel Sara, além dos já citados Nestor e Wellington, que o clube encaminhou ao longo do ano.

Após a troca das diretorias saíram do elenco do São Paulo Daniel Alves, Hernanes, Tchê Tchê, Everton Felipe, Paulinho Bóia, Toró e Bruno Rodrigues (contratado neste ano e também negociado). O desejo da diretoria é ampliar essa reformulação de olho em 2022. As opções de Crespo nos últimos jogos dão pistas dos caminhos a seguir, embora esse movimento não dependa do treinador argentino.

O futuro do São Paulo dependerá também da posição final do time no Brasileirão. O time é o 14º colocado, com 29 pontos, e quer uma vaga na Libertadores, missão que será facilitada pelos lugares extras a serem abertos por times brasileiros nas disputas da própria Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil.