Flamengo terá 7 desfalques contra o Red Bull Bragantino; Bruno Henrique é dúvida

Entre selecionáveis e lesionados, Renato Gaúcho ganha vários problemas; BH viaja mas não tem presença garantida em campo

O técnico Renato Gaúcho ganhou vários problemas para o duelo contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (06), pelo Campeonato Brasileiro. Além de Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Maurício Isla, que estão servindo as suas respectivas seleções, o Flamengo também não terá Diego Ribas, Gustavo Henrique e David Luiz, lesionados.

Por outro lado, Renato ganhará o retorno de Thiago Maia, que ficou das duas últimas partidas da equipe com dores musculares. Bruno Henrique, que sentiu um problema na coxa esquerda, foi relacionado mas ainda é dúvida. Nesta terça-feira (05), o atancate não treinou com o restante do elenco.

Com as ausências de David Luiz e Gustavo Henrique, o zagueiro Cleiton, do sub-20, vai ganhar uma oportunidade e viaja com o grupo para Bragança Paulista. Além do jovem atleta, o Flamengo terá Rodrigo Caio, Bruno Viana e Leo Pereira.

Com 38 pontos, o Flamengo está em terceiro lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com dois jogos a menos que o líder Atlético-MG, que soma 49.