Qual a diferença de horário entre o Brasil e Qatar na Copa do Mundo 2022?

Veja como é o fuso horário daqui para o país-sede do Mundial para não perder nada da mais esperada competição

A Copa do Mundo é aquele momento em que o torcedor amante de futebol não se importa de acordar cedo - ou dormir tarde - e de moldar seus horários de acordo com os jogos. E se esse é o seu caso, pode reaproveitar o cronograma feito para a Copa de 2018, os horários são bem parecidos.

O brasileiro é movido pelo futebol na época da Copa do Mundo, mesmo que os horários muitas vezes não sejam os mais confortáveis. E, assim como aconteceu em 2018, na Rússia, para esta edição, no Qatar, teremos que ajustar um pouco nossos relógios para conseguir ter a experiência de jogos completa.

Qual é o fuso horário entre Brasil e Qatar?

O Brasil e o Qatar têm seis horas de diferença entre si - o Qatar está no fuso horário GMT+3, conhecido como horário de Moscou, enquanto o Brasil segue o horário de Brasília, GMT-3 -, com a sede do Mundial estando à frente do nosso país. Essa é a mesma diferença que tivemos para acompanhar os jogos na Copa do Mundo da Rússia, em 2018.

Desta forma, os jogos, que vão acontecer entre tarde e noite no Qatar, vão passar aqui no Brasil entre manhã e tarde. Ao todo, são cinco horários de jogos ao longo do Mundial, e abaixo te mostramos o gabarito da conversão de horários do Qatar para o Brasil. Veja!

Quais os horários de jogos da Copa do Mundo?

Primeiro horário: 13h (no Qatar) e 7h (no Brasil, pelo horário de Brasília)

Segundo horário: 16h (no Qatar) e 10h (no Brasil, pelo horário de Brasília)

Terceiro horário: 18h (no Qatar) e 12h (no Brasil, pelo horário de Brasília)

Quarto horário: 19h (no Qatar) e 13h (no Brasil, pelo horário de Brasília)

Quinto horário: 22h (no Qatar) e 16h (no Brasil, pelo horário de Brasília)

É sempre importante lembrar, porém, que os horários levados em consideração aqui são do fuso horário de Brasília, usado na maior parte do Brasil. No entanto, algumas cidades possuem sua própria diferença da capital, como Manaus e Campo Grande, por exemplo. Nestes casos, é importante que o torcedor se atente a este fato.

Os fusos horários no Brasil são: Horário Padrão de Fernando de Noronha (GMT-2), que tem uma diferença de 5h para o Qatar; Horário Padrão de Brasília (GMT-3), que tem uma diferença de 6h para o Qatar; Horário Padrão do Amazonas (GMT-4), que tem uma diferença de 7h para o Qatar; e Horário Padrão do Acre (GMT-5), que tem uma diferença de 8h para o Qatar.

Quais são os horários dos jogos do Brasil?

Os jogos do Brasil na primeira fase estão todos marcados para 13h (de Brasília) ou 16h (de Brasília), enquanto o mata-mata será sempre ou às 12h (de Brasília) ou às 16h (de Brasília), de forma que quem quiser acompanhar apenas os jogos da seleção brasileira estará com os horários um pouco mais tranquilos.