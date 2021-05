Quais são os times que mais jogaram a Série C do Brasileirão?

Várias edições da terceira divisão do Campeonato Brasileiro já contaram com camisas pesadas e muita tradição

E a Série C 2021 já está a todo vapor . Com times como Santa Cruz, Paraná, Paysandu, Figueirense e Botafogo-SP, os jogos da competição prometem grandes equipes, muita tradição e torcidas apaixonadas.

Durante os mais de 20 anos de história da competição, vários clubes importantes do futebol brasileiro já passaram pela terceirona. Mas a dúvida permanece: qual é o time que mais vezes participou da Série C do Campeonato Brasileiro?

Assim, a Goal preparou a lista de todas as equipes com mais de dez participações da terceira divisão do Brasileirão. Confira.

Time Participações Divisão atual (em 2021) Confiança 20 Brasileirão - Série B Botafogo-PB 18 Brasileirão - Série C Caxias 16 Brasileirão - Série D Tupi 16 Mineiro - Módulo II Ferroviário-CE 15 Brasileirão - Série C Treze 15 Brasileirão - Série D Brasil de Pelotas 14 Brasileirão - Série B Fortaleza 14 Brasileirão - Série A Volta Redonda 14 Brasileirão - Série C ASA 13 Brasileirão - Série D Atlético-GO 13 Brasileirão - Série A CSA 13 Brasileirão - Série B Madureira 12 Brasileirão - Série D Rio Branco-SP 12 Paulista - Série B (4ª divisão) Sampaio Corrêa 12 Brasileirão - Série B Paysandu 11 Brasileirão - Série C América-RJ 11 Carioca - Série A-2 ABC 11 Brasileirão - Série D Villa Nova-MG 11 Mineiro - Módulo II Rio Branco-AC 11 Acriano - 1ª divisão Nacional-AM 10 Amazonense - 1ª divisão Sergipe 10 Brasileirão - Série D Itabaiana 10 Brasileirão - Série D Santo André 10 Brasileirão - Série D Potiguar de Mossoró 10 Potiguar - 1ª divisão Mogi Mirim 10 Licenciado União Bandeirante 10 Não existe mais Águia de Marabá 10 Paraense - 1ª divisão Atlético Sorocaba 10 Licenciado

*em negrito, os times que estão na Série C em 2021.

Como pode ser visto, o Confiança, hoje na Série B, é o time, com 20 participações, que mais jogou a Série C, seguido de perto por Botafogo-PB, Caxias e Tupi.

Quatro times de 2021 tem mais de 10 participações: o próprio Botafogo-PB (18), o Ferroviário-CE (16), Volta Redonda (14) e Paysandu (11). Certamente, nenhuma das equipes quer ver esse número aumentar para 2022: todos querem a vaga na Série B.

E enquanto temos clubes como o Atlético-GO e o Fortaleza na lista, ambos hoje na Série A, por outro lado, temos times como o Mogi Mirim e o Atlético Sorocaba, atualmente licenciados na FPF, bem como o União Bandeirante, que não existe mais. Tupi e Villa Nova estão na segunda divisão do Campeonato Mineiro, enquanto o Rio Branco de Americana está na Série B do Campeonato Paulista - correspondente a quarta divisão do estadual.

