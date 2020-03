Por que ver Guarani x Ponte Preta, duelo que "fecha" o futebol em São Paulo

Dérbi campineiro será o último jogo do Paulistão antes da paralisação pelo Coronavírus; embate é decisivo para futuro do Corinthians no torneio

O Dérbi campineiro entre Guarani e Ponte Preta "fecha" temporariamente o futebol no Estado de São Paulo (e possivelmente no ) nesta segunda-feira (16). O duelo entre os rivais de Campinas será o último jogo oficial de futebol enquanto as autoridades trabalham para contar a pandemia do Covid-19 , com paralisação já acertada a partir da terça, e traz muitos ingredientes para chamar a sua atenção.

O primeiro, é claro, se trata da grande rivalidade entre os dois clubes. De um lado a tradição da Ponte, clube mais antigo a desenvolver o futebol entre as suas atividades, e do outro o vitorioso , único clube do interior do país (fora de uma capital estadual e do litoral) a ter sido campeão brasileiro.

Dividindo uma das cidades economicamente mais fortes de todo o país - Campinas tem o 11º maior PIB do Brasil, à frente de 18 capitais, por exemplo -, o embate também tem histórias curiosas para ser acompanhado de perto.

O Guarani, mandante do duelo, não derrota a desde o de 2012, edição em que chegou na final do Estadual. Jejum que incomoda os bugrinos quase tanto quanto a falta de protagonismo vivida nos últimos anos.

Do outro lado, a Ponte chega para o duelo com a pior campanha de todo o torneio. Dona de apenas sete pontos conquistados até aqui, a tenta uma reação para evitar entrar na paralisação do Estadual entre os dois clubes rebaixados à Série A2 estadual.

Além disso, o embate é decisivo para o Corinthians , nas duas frentes vividas pelo time alvinegro até aqui no Paulista. Enquanto o Guarani busca uma vitória para abrir cinco pontos de vantagem no Grupo D, restando apenas duas rodadas na fase de classificação, a Ponte tenta chegar aos 10 pontos e encostar no , dono de 11, deixando Tiago Nunes e companhia apenas um ponto acima da zona de rebaixamento entre as 16 equipes da competição.

Os fatos e números curiosos prometem um grande duelo para a noite desta segunda , mas, se nem isso te convence, fique com a informação: a , primeira nação a sofrer com o surto do Covid-19, ainda não teve jogos oficiais por campeonatos locais nesta temporada. Ou seja, pode ser sua última chance em um bom tempo de assistir o futebol profissional em .