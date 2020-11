Como Raphael Veiga simboliza a mudança do Palmeiras após saída de Luxemburgo

Titular em 100% das partidas desde a saída de Luxa, meia "renasce" e vive fase artilheira pelo Verdão

Lá se foram dez partidas desde a saída de Luxemburgo do comando do , e se alguém pode ser classificado como “a nova cara” do clube alviverde, Raphael Veiga certamente é o nome a ser citado.

“Renascido” desde o período com o interino Andrey Lopes, o ex-jogador do Paranaense e vem em uma fase espetacular pelo , com oito gols marcados na sequência de nove partidas sem derrotas do time.

O desempenho de Veiga representa bem o estilo de jogo do time na transição para o comando do português Abel Ferreira, que se tornou mais agressivo e efetivo, quando comparado à postura mais relaxada que marcou a quinta passagem de Vanderlei Luxemburgo no time.

O contraste é ainda maior quando os atuais números de Veiga são comparados aos da “era Luxa”, quando o meia teve menos chances como titular na equipe. Foram apenas 20 participações nos 37 jogos de Luxemburgo à frente do Palmeiras, sendo 11 deles como titular, segundo os números do Opta.

Em entrevista recente à ESPN, ele chegou a revelar frustração pela falta de oportunidades no time desde sua chegada:

“Eu estou vivendo o que eu busquei desde quando eu cheguei, em 2017. Sempre soube o que eu podia fazer e hoje as coisas estão acontecendo. Não foi fácil esperar, nunca fui de brigar, mas internamente eu ficava muito bravo", revelou Raphael Veiga.

Titular em todas as últimas dez partidas do Verdão (cinco com Cebola, quatro com Abel e um com Vitor Castanheira), Veiga vem sendo aproveitado em um papel mais ofensivo, quase como um segundo atacante. O resultado agrada aos torcedores e principalmente o treinador Abel Fernandes, que enalteceu as qualidades do meia, mas cobra consistência:

“Veiga é um jogador com muita qualidade, que nos dá capacidade ofensiva e defensiva. Ele só tem que se lembrar todos os dias do que o trouxe a este nível, ser consistente, porque tem tudo, mas tem que se lembrar do que o fez chegar a este nível para se manter neste nível”, disse o português após o duelo contra o pelo Brasileirão, onde Veiga marcou duas vezes.

No jogo de volta contra o Ceará pela Copa do Brasil na última quarta (18), Veiga voltou a balançar as redes duas vezes, com um gol de pênalti e uma bonita finalização de letra, ambos no primeiro tempo. Substituído logo aos 12 do segundo tempo, o meia viu do banco o Palmeiras ceder o empate, e sofrer alguma pressão antes do final da partida, com o placar de 2 a 2.

Classificado para as semifinais da Copa do Brasil, o Palmeiras aguarda o seu rival, que sairá do confronto entre América-MG e Inter. Os mineiros venceram o primeiro confronto fora de casa e jogam pelo empate nesta quarta (18).