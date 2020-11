Viña resolve lateral do Palmeiras e se estabelece como garçom

O uruguaio foi um dos grandes destaques na estreia de Abel Ferreira, confirmando o momento “top” como havia dito o luso

O chegou para o duelo de volta das oitavas de final da Copa do , contra o Red Bull , tendo na estreia do técnico Abel Ferreira a sua grande notícia. Uma eventual eliminação só não era vista como improvável pelo fato de o futebol ser o esporte que é, cheio de surpresas, mas além do bom momento recente dos alviverdes a vantagem de dois gols construída nos 3 a 1 no primeiro encontro ditava o clima de tranquilidade. E foi sem sustos que o Alviverde confirmou sua vaga, com vitória por 1 a 0 sacramentada por gol de Gabriel Verón. O grande destaque, contudo, continuou a ser o lateral-esquerdo Matías Viña.

Seguro na defesa e inspirado no ataque, o uruguaio de 22 anos foi o palmeirense que mais tentou finalizações (2) e, assim como havia feito dias atrás na importante vitória sobre o , pelo Brasileirão, deu a assistência para gol. O cruzamento para Verón, aos 30 minutos do primeiro tempo, foi certeiro e deu a tranquilidade para o time administrar a vantagem até o fim. Além disso, colocou o lateral-esquerdo como principal garçom do time nesta temporada 2020: agora são sete assistências, uma a mais em relação a Wesley.

O ótimo momento de Viña não é importante apenas no contexto das últimas vitórias conquistadas pelo Palmeiras, mas pela lacuna preenchida pelo jogador. Matías chegou ao Palmeiras no início do ano, como primeira e uma das únicas contratações do clube – algo raro em meio aos últimos anos, marcados por um Palmeiras muito ativo no mercado de transferências. A sua missão era dar segurança à lateral-esquerda, uma vez que Victor Luís e Diogo Barbosa não vinham agradando (acabaram deixando o clube para e , respectivamente), e o jovem Lucas Esteves somava apenas um jogo entre os profissionais. Viña conseguiu: hoje é destaque no futebol brasileiro, um dos principais nomes de sua equipe e já é visto com grande estima pelo novo treinador.

“O Viña é top”, disse Abel antes de sua estreia, em afirmação que ganhou repercussão entre os torcedores nas redes sociais. Em sua estreia no comando alviverde, o português viu o uruguaio reforçar esta sua impressão.