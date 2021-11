Quais as escalações de Inter e Grêmio para o Gre-Nal 434?

O Gre-Nal 434, que será disputado no próximo sábado (6), pelo Brasileirão, será um clássico histórico. Pela primeira vez, o confronto será com torcida única. Isto porque o Grêmio foi punido pelos incidentes causados na partida contra o Palmeiras, quando torcedores do Tricolor invadiram o gramado da Arena e destruíram o equipamento do VAR.

Outro aspecto histórico do do clássico é que uma vitória do Internacional irá afundar ainda mais o Grêmio na zona do rebaixamento. Por outro lado, uma vitória gremista pode alavancar uma reação para buscar os pontos necessários para fugir da segunda divisão.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Grêmio e Internacional no Brasileirão desde 1990! 🇦🇹🇪🇪



Antes do Gre-Nal do fim de semana, relembre como foram as campanhas dos rivais do Sul 🧉



Tem "gangorra mesmo"? Vem que a gente mostra! 📈 pic.twitter.com/48j7tGq53P — Goal Brasil (@GoalBR) November 5, 2021

Qual a escalação do Inter contra o Grêmio?

No lado colorado, mandante do clássico, o técnico Diego Aguirre contará com quase todos os jogadores do grupo. A única ausência será o goleiro Daniel, que não se recuperou de uma fratura em uma das costelas e segue de fora do time.

O centroavante Yuri Alberto, com um desconforto no tornozelo esquerdo, e o lateral esquerdo Moisés, com um edema na coxa esquerda, realizaram tratamento intensivo durante a semana para reunir condições clínicas e atuarem contra o Grêmio.

Quem também retorna ao time vermelho é o capitão Taison, preservado contra o São Paulo por apresentar desgaste muscular. Rodrigo Dourado e Patrick fecham a lista dos jogadores titulares que voltam ao time. Ambos estavam suspensos.

A escalação prevista do Inter tem: Marcelo Lomba; Sarávia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick; Taison e Yuri Alberto.

Qual a escalação do Grêmio contra o Internacional?

No lado Tricolor, a pressão para escapar do rebaixamento está cada vez maior. O Grêmio entrou no Z4 na segunda rodada do Brasileiro, de onde ainda não conseguiu sair.

A atual projeção indica que o clube precisa de seis vitórias nos últimos dez jogos para escapar do rebaixamento. Até o momento, o Grêmio conseguiu apenas sete nas 28 partidas disputadas.

O técnico Vagner Mancini, que já disputou o clássico como jogador, irá para o seu primeiro duelo contra o Inter como treinador. Mancini deixou claro que a escalação gremista irá depender mais do estado anímico de cada atleta do que propriamente a questão técnica.

Mesmo com a derrota por 2 x 1 para o Atlético-MG, a boa atuação do Grêmio deu um alento para os seus torcedores. Agora a expectativa é de confirmar um bom jogo com uma vitória para tentar alcançar o número mágico de 42 pontos e evitar a queda para a série B.

Mais artigos abaixo

O zagueiro Kannemann e o meia Jean Pyerre retornam de suspensão e ficam à disposição do treinador gremista. A dúvida é saber se Mancini vai manter o time com três volantes, Thiago Santos, Lucas Silva e Villasanti, ou se o colombiano Campaz, de atuação destacada contra o Atlético-MG, começará entre os titulares.

A provável escalação do Grêmio tem: Gabriel Chapecó, Rafinha, Kannemann, Geromel e Cortez; Thiago Santos, Villasanti, Lucas Silva (Campaz); Douglas Costa, Ferreira e Borja.