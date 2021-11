Internacional x Grêmio: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Internacional enfrenta o Grêmio neste sábado (6), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Grêmio DATA Sábado, 6 de novembro de 2021 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Eduardo Gonçalves (MS) e Márcia Bezerra Lopes (RO)

Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein (RS)

VAR: Rodrigo Carvalhães (RJ)

Auxiliar VAR: Silbert Faria (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Internacional

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, no Beira-Rio. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na sétima colocação com 41 pontos, o Internacional enfrenta o Grêmio, que está na zona de rebaixamento.

Para o confronto no Beira-Rio, o técnico Aguirre deve contar com o retorno de Taison, poupado contra o São Paulo, assim como Yuri Alberto, que segue em tratamento para dores no tornozelo esquerdo, mas estará em campo, assim como Gabriel Mercado, Rodrigo Dourado e Patrick, que voltam de suspensão.

Já o Grêmio terá à disposição o zagueiro Kannemann e o meia Jean Pyerre, enquanto Campaz pode aparecer entre os titulares.

Provável escalação do Internacional: Daniel (Marcelo Lomba); Saravia, Bruno Méndez, Victor Cuesta e Moisés (Paulo Victor); Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Taison e Patrick; Yuri Alberto.

Provável escalação do Grêmio: Gabriel Chapecó; Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Villasanti, Ferreira, Campaz (Lucas Silva) e Douglas Costa; Borja.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 2 Corinthians Brasileirão 24 de outubro de 2021 São Paulo 1 x 0 Internacional Brasileirão 31 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x Internacional Brasileirão 10 de novembro de 2021 21h30 (de Brasília) Internacional x Athletico-PR Brasileirão 13 de novembro de 2021 19h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 3 Palmeiras Brasileirão 31 de outubro de 2021 Atlético-MG 2 x 1 Grêmio Brasileirão 4 de novembro de 2021

Próximas partidas