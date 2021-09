Punição a Paquetá, por drible, aumenta revolta de Neymar com arbitragem na França

O jogador do Lyon recebeu amarelo pelo mesmo motivo que o craque do PSG, o que enfureceu o amigo, novamente

A relação de Neymar com a arbitragem francesa é delicada há tempos. Desta vez, porém, a revolta do craque não foi por um lance próprio, mas sim do amigo Lucas Paquetá, que também joga a Ligue 1, mas pelo Lyon.

Na mesma rodada em que Neymar deu uma assistência para um dos gols da vitória do PSG por 2 a 1 sobre o Metz, outro brasileiro, Lucas Paquetá, marcou um gol na virada por 3 a 1 do Lyon sobre o Troyes. No final do jogo, porém, o camisa 10 acabou levando um cartão amarelo, que revoltou o amigo do PSG.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Já nos acréscimos do jogo, quando o placar já estava em 3 a 1, Paquetá tentou aplicar uma carretilha em um adversário e acabou sendo punido com um cartão amarelo. Neymar, que em fevereiro de 2020 passou pela mesma situação, foi às redes sociais defender seu companheiro de seleção e, novamente, criticar a arbitragem francesa.

"Muito triste este episódio, tomar um amarelo por causa de um drible. Carretilha é um recurso, independente de onde seja ou do minuto que seja. No ano passado aconteceu comigo! Este ano com o Lucas Paquetá. Sinceramente eu não entendo o motivo!!! O famoso 'Joga bonito' está acabando. Desfrutem enquanto é tempo ou lutem para que volte ", reclamou Neymar nos stories de seu Instagram.

O caso que Neymar mencionou foi realmente muito parecido com o que houve com Paquetá, mas acabou gerando um embate ainda maior. Na ocasião, em uma goleada do PSG contra o Montpellier por 5 a 0, no final do primeiro tempo, o brasileiro foi tentar uma lambreta no zagueiro Souquet e acabou repreendido pelo árbitro Jérôme Brisard. Inconformado, o camisa 10 discutiu com o juiz e acabou recebendo um cartão amarelo.

O conflito, porém, não parou ali. Na saída de campo, câmeras da emissora Canal+ flagraram mais atritos entre Neymar e a arbitragem. O jogador saiu dizendo "Eu jogo futebol, não falo p**** nenhuma e tomo a p**** do cartão amarelo", e o árbitro pediu, em inglês, que ele tivesse paciência, ao que o camisa 10 respondeu: "“Be patient é o c****** vai se f****”.

Esta, aliás, não foi a única briga do craque com este árbitro. Mais de um ano depois do caso, Brisard voltou a apitar uma partida de Neymar pelo PSG, que não acabou sem confusão. O camisa 10 foi muito perseguido pelos adversários dentro de campo, mas o juiz marcou muito menos faltas do que deveria, o que gerou muita raiva do brasileiro.

Com o mesmo árbitro, Neymar protagonizou outro momento bastante marcante. Foi em um clássico apitado por Brisard, contra o Olympique de Marselha, que o camisa 10 foi expulso por uma confusão que, segundo o brasileiro, originou-se do zagueiro Álvaro González ter cometido um ato racista contra ele.

Cartões como este e tantos outros, como o que tirou Neymar da final da Copa da França, sempre são muito criticados pelo jogador, que já demonstrou se sentir perseguido pelos árbitros franceses. No caso da punição recebida na semifinal do torneio, o craque também foi às redes sociais reclamar: "Jogo 5 minutos, faço 1 falta e já tomo amarelo sem pensar. Obrigado por me tirar da final. Acho que já estão levando pro pessoal", escreveu em seu story do Instagram.

Outros tantos casos também despertaram a ira de Neymar contra os árbitros franceses. Em mais de uma ocasião, o camisa 10 deixou o campo lesionado sem que o jogador rival tenha sido punido pela falta, o que sempre gera muita reclamação do brasileiro - e muitas vezes até de seus companheiros.