De novo visual, Ney homenageia Kobe e leva cartão por lambreta no Francês

Atacante brasileiro ainda deu um susto na torcida ao sentir lesão e serviu Mbappé com mais uma assistência na goleada sobre o Montpellier

Desde o aquecimento até o apito final, Neymar fez quase de tudo na partida deste sábado do contra o pelo . O jogo terminou com goleada por 5 a 0 dos donos da casa no Parc des Princes.

Quer ver jogos do PSG ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Logo no aquecimento, o atacante surpreendeu ao apresentar seu novo penteado cor de rosa. Além disso, fez questão de homenagear Kobe Bryant, lenda do basquete que morreu no último domingo em acidente aéreo. Ele usou a camisa 24 eternizada pelo amigo norte-americano.

Mais times

Com a bola rolando, Ney deu seu cartão de visita logo aos 4min, quando participou do início da jogada que terminou com um gol anulado de Sarabia por impedimento. Três minutos depois, foi desarmado no ataque, mas a sobra ficou com Sarabia, que abriu o placar.



O brasileiro não participaria dos lances do segundo e do terceiro gol do , marcados ainda no primeiro tempo por Di María e Congré (contra). No entanto, infernizou a defesa do Montpellier, que jogou com um a menos desde os 16 minutos de jogo (o goleiro Bertaud foi expulso ao tocar a bola com a mão fora da área.



Foram versos lances de muita habilidade ao longo do confronto. Teve caneta em Delort, pedalada seguida de drible para cima de Savanier... Mas o que mais chamou a atenção foi a lambreta para cima de Souquet aos 40 minutos. Não só pela beleza do drible, mas principalmente pela reação do árbitro, que repreendeu Neymar e lhe mostrou o cartão amarelo, para desespero e muita reclamação do camisa 10 (assista acima).



Ainda na etapa inicial, Neymar sentiu fortes dores nas costas e foi para o vestiário com dificuldade para andar, o que preocupou a torcida parisiense. Mas ele não só voltou para o segundo tempo como seguiu atuando em bom nível. Aos 11 minutos, serviu Mbappé, que fez o quarto dos parisienses na partida. Ney ainda criaria boas chances, mas ficou faltando o gol - o quinto foi marcado por Kurzawa.

Nada que atrapalhasse mais uma boa impressão deixada pelo brasileiro, que chega ao décimo-primeiro jogo seguido ou marcando ou sendo garçom. Com Ney em grande fase, o PSG lidera o Francês com 55 pontos, 13 de vantagem para o Olympique.