PSG x Rennes: escalação, desfalques e mais do jogo da Ligue 1

No Parque dos Príncipes, PSG e Rennes entram em campo nesta sexta-feira (11), às 17h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Francês.

Com folga na liderança do Campeonato Francês com 56 pontos, os parisienses querem aproveitar a partida para "ajustar os ponteiros" para o duelo contra o Real Madrid, pelas oitavas de final da Champions League.

Do outro lado, o Rennes quer o triunfo para tentar entra no G-4.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O PSG não esconde que seu principal interesse na temporada novamente é a Champions League, mas sabe que não pode "tirar o pé" da Ligue 1 para não ver os adversários chegarem perto na tabela.

E não será desta vez que os parisienses terão Neymar. O brasileiro está em uma intensificada recuperação de lesão no tornozelo para ter condições físicas de enfrentar o Real Madrid.

Outra dúvida para Mauricio Pochettino é Di Mari, com dores musculares.

"O Rennes tem um elenco muito bom, jovem, mas com muito talento. Será um jogo competitivo, não será fácil e temos que estar atentos para evitar um tropeço. Temos que manter a mesma mentalidade e ritmo. Jogamos muito bem diante do Lille e queremos sempre progredir", disse o técnico.

Do outro lado, o Rennes sabe que da dificuldade do duelo, mas promete fazer jogo duro diante do rival.

O time visitante tem três lesionados para a partida desta sexta-feira..

Possível escalação do PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Mendes; Danilo, Paredes e Verratti; Messi, Mbappé e Simons.

Possível escalação do Rennes: Gomis; Traore, Omari, Aguerd e Meling; Majer, Martin e Santamaria; Bourigeaud, Laborde e Terrier.

DESFALQUES

PSG:

Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Mauro Icardi e Neymar: lesionados.

RENNES:

Jeremy Doku, Romain Salin e Flavien Tait: machucados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre PSG e Rennes será transmitido ao vivo pela ESPN, na tv fechada, e pelo Star+, na internet, neste domingo. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.