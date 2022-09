PSG x Nice: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Ligue 1

Querendo manter a liderança da Ligue 1, os parisienses entram em campo neste sábado (1); veja como acompanhar na TV e na internet

PSG e Nice entram em campo neste sábado (1), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela nona rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Os parisienses vêm de vitória em clássico na última rodada e vão a campo querendo manter a ponta da tabela e a invencibilidade, já que somam 22 pontos. Verratti e Kimpembe estao suspensos, mas o técnico Galtier não tem outros problemas no elenco.

O Nice, por sua vez, está na 13ª posição, e quer surpreender o forte rival. Todibo, suspenso, é desfalque, enquanto Aaron Ramsey, com problema no tendão é dúvida e não tem a presença confirmada no duelo.

Escalações:

Escalação do provável PSG: Donnarumma; Mukiele, Marquinhos, Ramos; Hakimi, Pereira, Vitinha, Mendes; Messi, Ekitike, Neymar.

Escalação do provável Nice: Bulka; Lotomba, Viti, Dante, Bard; Boudaoui, Thuram, Lemina, Diop; Delort, Laborde.

Desfalques

PSG

Presnel Kimpembe e Marco Verratti, suspensos, são os desfalques dos parisienses.

Nice

Todibo, suspenso é ausência no time visitante.

Quando é?

• Data: sábado, 1 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Parque dos Príncipes, Paris - FRA