PSG x Troyes: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Ligue 1

Parisienses querem aumentar a distância na liderança do francês neste sábado (29); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O PSG recebe o Troyes na tarde deste sábado (29), no Parque dos Príncipes, às 12h (de Brasília), pela 13ª rodada da Ligue 1, querendo ampliar a sua distância na tabela. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Após garantir a sua classificação à fase eliminatória da Champions League no meio da semana, o PSG volta as suas atenções ao campeonato nacional, buscando ampliar ainda mais a vantagem sobre os adversários. Os parisienses estão na liderança, com 32 pontos, e terão os retornos de Kimpembe e Nuno Mendes, enquanto Danilo Pereira segue no departamento médico.

O Troyes, por sua vez, não vence há quatro rodadas e ocupam o 11º lugar, com 13 pontos somados. Azamoum é o único desfalque do time visitante, que não deve ter grandes mudanças em sua equipe titular para o duelo em Paris.

Prováveis escalações

Escalação do provável PSG: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes; Messi, Mbappe, Neymar.

Escalação do provável TROYES: Lis; T. Balde, Palmer-Brown, Porozo, Salmier, Larouci; Lopes, Kouame, Chavalerin, Odobert; M. Balde.

Desfalques

PSG

Danilo Pereira é o único desfalque do time parisiense, pois segue se recuperando de lesão.

Troyes

Karim Azamoum é desfalque certo no time mandante.

Quando é?

• Data: sábado, 29 de outubro de 2022

• Horário: 12h (de Brasília)

• Local: Parque dos Príncipes, Paris - FRA