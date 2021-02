PSG testa protagonismo de Mbappé, sem Neymar e Di Maria pela 1ª vez na Champions

A dupla está afastada por conta de lesões e o francês terá toda a responsabilidade para si no importante duelo contra o Barcelona

Os olhos do mundo do futebol estão voltados para as oitavas de final da Liga dos Campeões e, ainda mais, para o tão esperado duelo entre Barcelona x PSG. E, para Kylian Mbappé, esta pode ser uma noite muito especial: será a primeira vez que ele vai entrar em campo na competição sem Neymar ou Di Maria ao seu lado.

O PSG se prepara para entrar em campo pela Champions League sem dois de seus principais jogadores. Angel Di Maria e Neymar estão lesionados e não vão para o primeiro jogo das oitavas de final. O camisa 11 tem problemas na coxa direita, enquanto o brasileiro teve confirmada sua segunda lesão no adutor nesta temporada.

Agora, Mbappé se prepara para entrar em campo pela Champions pela primeira vez sem nenhum de seus companheiros. Desde que o francês assinou contrato com o clube, em 2017, pelo menos um dos dois sempre esteve ao seu lado na UCL para que ele pudesse dividir as responsabilidades - e o protagonismo.

Desta vez, no jogo decisivo que toma conta da imprensa esportiva, todas as expectativas estarão voltadas ao jovem campeão do mundo, que é o atual artilheiro da Ligue 1, com 16 gols. O objetivo para o duelo é claro: tentar deixar o PSG o mais confortável possível para jogar em casa no jogo de volta, em 10 de março.

Questionado em uma entrevista coletiva, o técnico Mauricio Pochettino confirmou suas expectativas em relação ao Mbappé, mas disse não querer que toda a atenção seja concentrada nele por tudo isso. "Eu espero dele o que sempre espero dos grandes jogadores. Estou muito feliz com suas atuações desde minha chegada. Cada jogador deve ter seu papel. As ausências de Di Maria e Neymar são importantes para a equipe, mas todos estão ansiosos por esta partida e estou convencido de que todos os jogadores vão jogar da melhor maneira possível para vencer".

Do outro lado, estará Lionel Messi. O craque do Barcelona também deve ser alvo das atenções - como sempre -, mas desta vez, as especulações de que seu futuro pode ser no PSG, esquentam ainda mais o duelo desta terça-feira (16), às 17h (de Brasília).