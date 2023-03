PSG x Rennes ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Ligue 1

Equipes entram em campo neste domingo (19), pela 28ª rodada do Campeonato Francês; veja como acompanhar na internet

O PSG recebe o Rennes no início da tarde deste domingo (19), às 13h05 (de Brasília), no Parc des Princes, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Embalado com quatro vitórias na Ligue 1, o PSG está isolado na liderança do torneio, com 66 pontos, enquanto o Rennes segue na luta para entrar no G-4. No momento, está em quinto, com 47 pontos. Até aqui, são 15 vitórias, seis empates e seis derrotas.

Em 79 jogos disputados entre as equipes, o PSG registra 40 vitórias, contra 21 do Rennes, além de 18 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Campeonato Francês 2022/23, o Rennes venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Pembele, Pereira, Bitshiabu, Mendes; Vitinha, Verratti, Zaire-Emery, Ruiz; Messi, Mbappé. Técnico: Christophe Galtier.

Rennes: Mandanda; Traore, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria, Majer, Toko Ekambi; Gouiri, Kalimuendo. Técnico: Bruno Génésio.

Desfalques

PSG

Neymar e Presnel Kimpembe estão fora da temporada, enquanto Sergio Ramos, com problema na panturrilha, é desfalque, assim como Hakimi, Marquinhos e Mukiele.

Rennes

Xeka e Lorenz Assignon seguem fora.

Quando é?

Data: domingo, 19 de março de 2023