Cristiano Ronaldo elogia Neymar e palpita: "acho que ele vai continuar em Paris"

Atacante português também deu uma alfinetada no Barcelona, que está há quatro anos sem vencer uma Champions League

Cristiano Ronaldo venceu o prêmio "Lenda" do jornal espanhol Marca. Conquistou isso por ter sido campeão na Premier League, em La Liga e na Serie A. Depois da premiação, o jogador falou com o organizador do evento e falou sobre Neymar, desejando-o boa sorte e palpitando que o brasileiro continuará em Paris na próxima temporada.

"Ele é um grande jogador e me dou muito bem com ele. Gravamos juntos esses dias. Se fala muito dele ir para Madrid, Barça, Juve... Esse é um trabalho da imprensa porque precisam vender, mas eu acho que ele vai ficar em Paris. Se não for assim, que busque onde será feliz e onde possa expressar seu futebol e que não tenha lesões. Independente de onde jogar, que ele se cuide e não tenha lesões, isso é o que desejo para ele", falou Cristiano Ronaldo.

Cristiano conquistou quatro com o em sua passagem pelo clube merengue. A última vez que o Barça conquistou a 'Orelhuda' foi na temporada 2014/15. O gajo ironizou a situação do antigo arquirrival. Tanto CR7 quanto Messi concorrem ao prêmio de gol do ano na temporada 2018/19.

"Quanto dinheiro [o ] gastou nos últimos cinco anos e não ganhou a Champions?", falou o atacante, que falou o quanto não apenas o Real Madrid, mas a própria capital espanhola foi muito importante para ele. O craque não descartou um dia voltar a morar em Madri.

"Eu continuo tendo uma casa aqui. Venho para cá de vez em quando. Estou fazendo um hotel, uma clínica de cabelo, ginásios e amigos também. É uma cidade que eu gosto muito e sempre vou vir para cá. Não descarto viver aqui em algum dia", disse o camisa 7 da .