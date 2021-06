Quando começa a próxima temporada da Premier League?

O atual campeão Manchester City estreia na edição 2021/21 com um jogão contra o Tottenham fora de casa; Chelsea recebe o Crystal Palace

A Premier League é um dos campeonatos mais assistidos do mundo. Na temporada 2020/21 o Manchester City conquistou seu 28º título da competição.

O City terminou o campeonato com 12 pontos a frente do Manchester United segundo colocado. O Chelsea e o City foram finalistas da Liga dos Campeões, apenas confirmando a força do futebol inglês. A temporada 2021/22 promete ser uma das mais disputadas na Inglaterra.

Esta temporada seguirá o formato tradicional até maio do próximo ano. A primeira rodada já vai ser marcada por um jogão entre Tottenham e Manchester City, além disso o Manchester United enfrenta o Leeds United time de Marcelo Bielsa.

Na temporada passada o Fulham, West Bromwich e o Sheffield United foram os rebaixados da competição. Esses times deram lugar para o Norwich City, Watford e o Brentford que venceu os play-offs.

A Goal te mostra tudo que você precisa saber sobre quais são os jogos da primeira rodada e os times participantes.

Quando começa a Premier League 2021/22?

A Premier League vai começar no sábado, 14 de agosto. O atual campeão Manchester City começa com um desafio enorme na competição enfrentando o Tottenham fora de casa. Veja os jogos da primeira rodada (no Horário de Brasília e com possibilidade de alteração):

Data Hora Jogos 14/08/2021 11:00 Brentford x Arsenal 14/08/2021 11:00 Burnley x Brighton 14/08/2021 11:00 Chelsea x Crystal Palace 14/08/2021 11:00 Everton x Southampton 14/08/2021 11:00 Leicester City x Wolverhampton 14/08/2021 11:00 Manchester United x Leeds United 14/08/2021 11:00 Newcastle United x West Ham United 14/08/2021 11:00 Norwich City x Liverpool 14/08/2021 11:00 Tottenham Hotspur x Manchester City 14/08/2021 11:00 Watford x Aston Villa

Quando serão os clássicos da Premier League 2021/22?

(Foto: Getty)

Aqui estão as datas dos clássicos da Premier League. Arsenal e Tottenham se enfrentam em setembro pelo primeiro clássico da competição. Veja as datas:

Clássicos da Premier League

30 de novembro - Everton x Liverpool

- Everton x Liverpool 23 de abril - Liverpool x Everton

6 de novembro - Man Utd x Man City

- Man Utd x Man City 5 de março - Man City x Man Utd

23 de outubro - Man Utd x Liverpool

- Man Utd x Liverpool 19 de março - Liverpool x Man Utd

25 de setembro - Arsenal x Tottenham

- Arsenal x Tottenham 15 de janeiro - Tottenham x Arsenal

Quais são os times participantes da Premier League 2020/21?