Título paulista e taças pela Europa confirmam boa fase da base do São Paulo

Jogadores formados em Cotia são protagonistas na conquista do Tricolor e em campanhas vitoriosas no futebol europeu

A categoria de base do São Paulo é uma das mais fortes do país e reconhecida internacionalmente por revelar jovens talentosos e promissores. E em 2021, os jogadores formados em Cotia foram grandes destaques não apenas na conquista do Tricolor no Campeonato Paulista, mas também em diversas conquistas ao redor da Europa.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A utilização de atletas revelados em Cotia é um dos principais pontos do trabalho recente e vitorioso de Hernán Crespo. No segundo jogo da finalíssima do Estadual, quatro titulares foram formados no clube: Luan, Igor Liziero, Gabriel Sara e Igor Gomes. Além deles, Rodrigo Nestor entrou no decorrer da partida.

Vale destacar em especial Luan. O camisa 13 estreou ainda em 2018 com a camisa do São Paulo e viveu momentos de altos e baixos até a chegada de Crespo. Já estabelecido como um titular do time desde a passagem de Fernando Diniz, o volante nunca havia balançado as redes no profissional e com o argentino, já fez dois gols, o mais importante neste domingo (23), que abriu o placar na decisão estadual.

Ao todo, Crespo utilizou 16 atletas formados nas categorias de base do Tricolor na temporada 2021 - incluindo Hernanes, ainda na era "pré-Cotia".

Jogadores formados em Cotia brilham pelo mundo

Além do título são paulino, vale destacar outro campeão estadual que saiu das canteiras de Cotia. Ricardinho, do Grêmio, deixou o Tricolor Paulista para atuar no Tricolor Gaúcho e ser campeão estadual com o Grêmio. O atacante já tem seis gols na temporada e está se destacando com Tiago Nunes.

Na Europa, alguns ex-São Paulo também levantaram taças nesta temporada de 2020/21. Dois jogadores que a torcida ainda guarda muito carinho são David Neres e Antony, protagonistas do Ajax no título da Eredivise e da Copa da Holanda.

Luiz Araújo também teve seu brilho no título histórico do Lille na Ligue 1. Na campanha vitoriosa no Campeonato Francês, o atacante marcou quatro gols e deu duas assistências em 28 partidas.

Em Portugal, os dois campeões do país na temporada tiveram jogadores formados pelo São Paulo. Na Taça de Portugal, o campeão Braga contou com Lucas Piazon e Vitor Tormena - ambos sequer vestiram a camisa do Tricolor Paulista profissionalmente. Já o Sporting, vencedor do Campeonato Português, teve Matheus Reis no elenco.